Grip ve zatürre aşısı corona virüsünden korur mu?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.Hijran Mammadova, “Grip ve zatürre aşısını her sene risk grubunda olan kişilere öneriyoruz ancak corona virüsü salgınıyla birlikte aşının önemi bu sene daha da arttı.” diye konuştu.

Mammadova, grip ve zatüre aşısı ile ilgili bilinmesi gerekenleri madde madde anlattı:

KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALI?

*Grip aşısı her yıl Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri ile bir önceki grip suşlarına ( bir önceki yılın grip virüsüne önlem olarak) göre içeriği hazırlanıyor ve genellikle Ekim-Kasım aylarında yapılıyor. Bu yıl yapılması gereken grip aşısı henüz ülkemize gelmemiştir. Grip aşısının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 aydır.

*Grip aşısını her kes yaptırabilir ama bazı risk gruplarında olan kişiler için özellikle şarttır. 65 yaş ve üzeri kişiler, sağlık çalışanları, kronik akciğer hastalığı (bronşektazi, KOAH, astım, geçirilmiş tüberküloz ve s.), kalp hastalığı, akciğer hastalığı, şeker hastalığı, alkolizm, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlar, özel bir nedenle dalağı alınmış ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanmak zorunda olanlar yaptırmalıdır.

KİMLER ZATÜRRE AŞISINI YAPTIRMALI?

*Zatürre aşısı zatürreye en sık neden olan pnömokok adı verilen bakteriye karşı geliştirilen aşıdır. İki tip zatürre aşısı bulunmaktadır. Birincisi ömür boyu koruma sağlar, tekrar gerektirmez. Sağlık ocaklarında 2 aydan itibaren ücretsiz yapılmaya başlanmıştır. 2 yaş üstü çocuklar ve erişkinlerde tek doz yeterlidir.

*İkinci tip aşı ise sadece 2 yaş üstüne yapılabilir. 5 yıl koruyuculuğu vardır ve 5 yılda bir tekrarlanmalıdır. Pnömokok aşıları, yüksek riskli kişilere uygulandığında, özellikle ağır enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilmektedir.

*Zatürre aşısının yapılabileceği kişiler; 65 yaş ve üzeri olanlar, bağışıklık sistemi yetersiz olan dalağı alınmış kişiler, bazı kan hastalıkları, organ nakli yapılmış olanlar, AIDS taşıyıcısı erişkinler, kalp hastalığı, akciğer hastalığı, şeker hastalığı, alkolizm, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlardır. Grip ve pnömokok aşıları yüksek ateşli bir hastalığın seyri sırasında, aktif enfeksiyon döneminde yapılmaz.

*Aşılanma zamanı kişinin tamamen sağlıklı olduğundan emin olmamız lazım. Her hangi bir nedenle ekim-kasım aylarında aşılanmayanlar kişilerin mart ayının sonuna kadar aşılanabilir, fakat zamanında yapılırsa daha etkili olur.

*Sonuç olarak, grip ve zatürre aşısı corona virüsünden korumaz, ancak risk gruplarında corona ile birlikte bakteriyel zatürre ve grip hastalığı rastlanırsa tablo daha ağır seyreder, hem hastanelere yatışlar, hem de maalesef ki ölümler artabilir.

GRİP VE ZATÜRRE AŞISI KİMLERE YAPILMAMALI?

Grip aşısının, yumurtaya karşı ağır, yaşamı tehdit eden alerjisi olanlara uygulanması gerektiğini söyleyen Mammadova, “Aşı uygulanan yerde ağrı ve kızarıklık gelişebilir. Ayrıca, ateş, halsizlik, kırıklık gibi bazı yan etkiler görülebilir. Ancak, bunlar geçici ve hafiftir. Aşı yaptırmaktan korkmayın ve tedbiri elden bırakmayın” şeklinde konuştu.