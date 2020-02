‘Gripten ölme ihtimaliniz korona virüsüne göre 300 kat daha fazla’

Yaklaşık 259 kişinin ölümüne neden olan ve son günlerde tüm dünyada büyük bir korkuya neden olan korona virüsü ile ilgili olarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Şahin'den rahatlatan bir açıklama geldi.

İLK DEFA 1960 YILINDA GÖRÜLDÜ

Prof. Dr. Şahin, korona virüsü ile belirli güçler tarafından korku pompalaması yapılarak insanların yönetilmeye çalışıldığını belirtti. Korona virüsünün uzun yıllardır var olduğunu ve grip, sıtma gibi hastalıklar nedeniyle şu anda daha fazla insanın hayatını kaybettiğini vurgulayan Şahin, “Şu an gripten ölme ihtimaliniz korona virüsten ölme ihtimalinizden 300 kat daha fazla” ifadelerini kullandı. Açıklamasına korona virüsünü tanıtan Prof. Dr. İdris Şahin, “Korona virüsü öncelikle bir DNA virüsü. Ne demek peki bu? DNA virüsleri dünyada mutasyonlarıyla meşhur olan kendilerini yenileyebilmeleriyle meşhur olan bir virüstür. Aynı zamanda enfeksiyon yapması çok kolay olan enzim yapısını kaybetse bile hücrelere girdiği zaman çok kolay enfeksiyon yapabilen bir virüstür.

Grip de aslında bu anlamda popüler virüslerden bir tanesi. Bu virüs ilk defa 1937'de kuşlarda fark edildi. Bu geçen 70 yılda biz korona virüsünün sadece kuşlarda değil diğer memeli birçok canlıda da görüldüğü fark ettik. İnsanlarda ilk defa 1960 yılında görüldü. Genellikle kışın ve ilkbaharın başlangıcında görülür. Tam şu anda görüldüğü zaman dilimindeyiz. Genelliklede insanlarda nezleye neden oluyor. Hapşırma, burun akıntısı, halsizlik, hafif ateş, gözlerde kızarma gibi belirtiler veriyor. Zaten normalde nezle vakalarının yüzde 30'u korona virüsünden kaynaklanıyor. Özellikle yaşlı hastalarda, bebeklerde, KOAH hastalarında, gebelerde ve kanserli hastalarda ağır seyreden bir virüs” dedi.

KORONA BELİRTİLERİ NELER?

Korona virüsünün belirtilerini de açıklayan Prof. Dr. Şahin, “Belirtileri aslında çok değişken. Genelde öksürük, kuru öksürük, ateş, halsizlik ve daha da dikkat çekici özelliği gripten farklı olarak akut solunum yolu yetmezliği tablolarıyla karşımıza gelebiliyor. Korona virüs zaten doğada birçok memeli hayvanda bulunuyor. Kedi, köpek, yarasalar, atlar, develer birçok hayvanda bulunuyor. Hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Ama bu daha az nadir görülen bir bulaşma yolu. Daha çok insandan insana bulaşabilir ve temasla bulaşabilir. Öksürükle, hapşırıkla, tokalaşmayla bulaşabiliyor. Özellikle bu gibi virüslerde kritik mesafe 1 metre. Bu gibi virüslerin çok görüldüğü kış aylarında insanlara biraz daha insanlarla mesafeli kalmayı öneriyoruz. Sık sık el yıkamak bu manada çok önemli” diye konuştu.

HER YIL 100 BİN İNSAN ÖLÜYOR

“Gripten ölme ihtimaliniz korona virüsten ölme ihtimalinizden 300 kat fazla” diyen Prof. Dr. Şahin, “Korona virüsünden dolayı 100 kişi öldü. Gripten her yıl 50 bin veya 100 bin insan ölüyor. Şu an gripten ölme ihtimaliniz korona virüsten ölme ihtimalinizden 300 kat daha fazla. Şu an dünyada yaklaşık 300 bin insan sıtmadan hayatını kaybediyor. Dünyada milyonlarca insan sigara içerek hayatını kaybediyor. Yani burada ciddi anlamda bir korku pompalaması var gibi görünüyor. Son yıllarda insanlar korkularla güdülenerek yönetilmeye başlandı. Önce kuş gribinde inanılmaz bir medyatik haber salgını daha sonra domuz gribi gibi sonuç olarak bu tip salgınların doğal olduğunu, daha soğukkanlı olmak gerektiğini ve eskiden beri yaptığımız genel önlemleri alarak hayata devam edebileceğimize inanıyorum” dedi. (İHA)

İLGİLİ HABER Türkiye'de Corona virüs vakası yok ama...