Nedeni tam olarak bilinmeyen ancak, aşırı sıcak veya soğuk, güneş ışınları, genetik etkenler, alkollü içecekler, sindirim sistemi bozuklukları, baharatlı yiyecekler, sıcak su banyoları, safra yolu problemleri, stres gibi faktörlerin etken olduğu gül hastalığı belirtileri nelerdir? Gül hastalığı tedavi edilebilir mi? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

GÜL HASTALIĞI (ROSACEA) HAKKINDA

Gül hastalığı çoğu zaman yüzü etkileyen kronik, iltihaplı bir cilt rahatsızlığıdır. Rosacea tedavi edilmezse zamanla kötüleşir. Genellikle sivilce, egzama veya cilt alerjisi ile karıştırılır. Bilhassa açık tenli ve renki gözlü kadınlarda görülür. Önce gecici, ardından kalıcı kızarıklarla, bazen nükseden cilt döküntüleri ile birlikte görülür. Gül hastalığı bulaşıcı hastalıklar kategorisinde yer almamakla birlikte genellikle bahar aylarında yaygın olarak görülmektedir.

Gül hastalığı genellikle 30'lu yaşlarda görülür. Kadınlarda görülme sıklığı yaklaşık % 10'dur. Erkeklerde daha ender olmakla birlikte, kadınlara göre daha ağır seyreder. Rosacea lezyonları genellikle stresle birlikte artmaktadır.

GÜL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

– Yüzde tekrarlayan yanma ve kızarıklık atakları oluşması,

– Yüzün ortasındaki kızarmanın kalıcı hale gelmesi, burun ve yanakların üzerinde gözle görülebilir küçük kan damarlarının oluşması,

– Yüzdeki kızarıklığın daha koyu ve kalıcı hale gelmesi, burun, yanak, alın ve çene üzerinde küçük, kırmızı şişlik veya iltihaplı sivilceler oluşması

– Gözlerde yanma veya sürekli hassasiyet oluşması (gözde rozase) ve/veya kırmızı, şiş burun (rinofima) meydana gelmesi.

GÜL HASTALIĞI TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Gül hastalığının bilinen bir tedavisi yoktur. Bununla birlikte, belirti ve semptomları hafifletebilen çeşitli tedaviler vardır. En önemlisi klinik belirtileri arttıran faktörlerden uzak durulmalı, güneş koruyucu kullanılmalı, sigara ve diğer tütün ürünlerinden de kaçınılmalıdır. Hastalığın şiddetine göre antibiyotik tedavileri, kremler, antienflamatuvar ilaçlar, lazer tedavileri, kozmetik ürünler ya da son aşamada uygulanan cerrahi bazı yöntemler bulunmaktadır.

İlaçlar ve yaşam tarzı değişikliklerinin bir kombinasyonu genellikle en iyi sonuçları verir.

Lazer tedavisi ve diğer ışık temelli tedaviler, genişlemiş kan damarlarının kızarıklığını azaltmaya yardımcı olabilir. Cildinizin daha iyi görünmesini sağlamak için periyodik olarak tekrar tedaviler gerekebilir.