Güneş lekelerine ne iyi gelir?

Güneş, dolayısıyla da ultraviyole ışınları; lekelerin oluşmasında ya da koyulaşmasında en önemli etkenlerden bir tanesidir. Bu sorunun genç kadınlarda görülme oranı daha yüksektir. Koyu tenli kişilerde daha sık ortaya çıkar. Güneş lekesi olan kişilerde tiroid hastalıkları sıklıkla görülebilir. Güneş lekeleri genellikle yaz aylarında ve solaryum sonrasında koyulaşma eğilimi gösterir.

LEKELERDEN KORUNMA YOLLARI

Güneş lekelerinden korunmak için; Güneş ışınlarının en şiddetli olduğu öğle saatlerinde (11.00 ile 15.00 arasında) dışarıya çıkmamaya özen gösterin. Gölgede oturun. Şemsiye ve şapka kullanın. Açık renk giysiler tercih edin. Güneşten koruyan ürünleri bilinçli olarak kullanmaya çalışın. Bu ürünleri, güneşe çıkmadan yarım saat önce cildinize uygulayın. Güneş koruyucu kremleri cildinize yeterli miktarda ve kalınlıkta sürün.

İŞTE O MASKELER VE TARİFLERİ

KARPUZ VE PİRİNÇ MASKESİ

– Malzemeler: 2 kaşık karpuz ve 1 kaşık pirinç

– Yapılışı: Bir kap içerisinde iki kaşık karpuzu ezip suyunu çıkarın. karpuzdan elde edilen suya 1 kaşık pirinç ekleyerek karıştırıp bir gece dolapta bekletin. Ertesi gün karışımı mikserden geçirerek cildinize uygulayın. 15 dakika kadar bekleyin. yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Maskeyi haftada 1 kez yapabilirsiniz.

ZERDEÇAL MASKESİ

– Malzemeler: Zerdeçal, süt, yoğurt, limon ve Hindistan cevizi yağı.

– Yapılışı: Bir yemek kaşığı zerdaçalı, süt, yoğurt, limon, hindistan cevizi yağı ile iyice karıştırıp macun haline getirin. Lekeli bölgeyi temizleyip, masaj yaparak üzerine sürün. 10-15 dakika bekleyip yıkayın. Haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz.

BAL VE LİMON MANSKESİ

– Malzemeler: 2 kaşık bal, 1 kaşık limon suyu ve limon.

– Yapılışı: Tüm malzemeleri bir kapta karıştırarak cilt lekelerinin yoğun olduğu bölgelere uygulayın. 20 dakika kadar ciltte kalan maskeyi ılık su ile yıkadıktan sonra cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanın. Haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

BAL VE ÇİÇEK MASKESİ

– Malzemeler: 4 adet çilek ve 2 kaşık bal.

– Yapılışı: Çilekleri çatalla ezerek 2 kaşık balı üzerine ekleyin. Maskeyi iyice karıştırarak cildinize uygulayın ve yaklaşık 20 dakika boyunca ciltte kalmasını sağlayın. maskeyi ılık su ile yıkayın. Haftada bir uygulayabilirsiniz.