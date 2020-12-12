Günlük corona tablosundaki dikkat çeken artışın ardından dünyada 5’inci olduk

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. Tabloya göre bir günde semptom gösteren 5 bin 203 hastayla birlikte 29 bin 136 yeni vaka tespit edildi.

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bakanlığın paylaştığı tabloda en dikkat çeken kısım ise toplam iyileşen hasta sayısı bölümü oldu. Dün 5 bin 516 kişi iyileşirken, bugün 20 bin 191 kişi sağlığına kavuştu.

Öte yandan dün 458 bin 109 olan toplam iyileşen hasta sayısı da bir günde 1 milyon 123 bin 456 kişi artarak 1 milyon 581 bin 565’e yükseldi.

TÜRKİYE 5’İNCİ OLDU

Worldometers internet sitesinin verilerine göre, toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 581 bin 565 olarak açıklanmasıyla, Türkiye dünyada en çok toplam iyileşen hasta sayısı bildiren 5’inci ülke oldu.

DÜNYADA SON DURUM

Saat 21:45 itibariyle dünyada 71 milyon 797 bin 890 vaka tespit edilirken 1 milyon 607 bin 590 kişi de hayatını kaybetti.

Toplamda 50 milyon 313 bin 851 hasta sağlığına kavuşurken en çok iyileşen hasta sayısı 9 milyon 523 bin 691 ile ABD’de oldu.

ABD’yi; Hindistan 9 milyon 353 bin 40, Brezilya 5 milyon 954 bin 745 ve Rusya 2 milyon 85 bin 958 toplam iyileşen hasta sayısı ile takip etti.