Hafızayı güçlendirmenin yolları

Beyin sağlığımız için şüphesiz sağlıklı beslenme, düzenli ve kaliteli bir uyku, stresten uzak durmak, hareketli yaşam, bulmaca çözmek gibi etkenlerin rolü büyük. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar peptitlerin de unutkanlığa karşı etkili olduğunu gösteriyor…

PEPTİT NEDİR?

Peptitler vücudumuzun temel yapı taşlarıdır. İnsan vücudundaki sistemlere destek olurlar. Peptit eksikliğinde bağışıklık sistemi zayıflar, kolajen sentezi azalır ve buna bağlı olarak bazı sistemlerde olumsuzluklar yaşanır. Bunlardan biri de hafızadır.

HANGİ GIDALARDA BULUNUR?

HEM hayvansal hem de bitkisel kaynaklı proteinlerden peptitleri almak mümkündür. En çok hayvansal gıdalardan et, süt, yumurta ve balıkta bulunur. Balık kaynaklı peptitlerin insan vücuduna en yakın peptitleri içerdiği bilinmektedir. Bu etkileri içeriklerinde bulunan valin, lösin, tirozin peptitleriyle beyinde kanlanmayı artırarak yaptıkları bilinmektedir. Peptit yönünden zengin bitkisel kaynaklı proteinler ise mercimek, kinoa, karabuğday, fasulye, bezelye, Antep fıstığı, kabak çekirdeğidir. Peptitler mental hafızanın yanı sıra cilt güzelleştirici, kalp ve eklem sağlığını koruyucu olarak tercih edilmektedir.