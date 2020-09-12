Hamileler coronaya karşı hangi önlemleri almalı?

Sonbaharda corona virüsü vakaları artarken, bir yandan da grip mevsiminin yaklaşması kaygıları artırıyor. Zira uzmanlar grip ve Covid-19'un ayırt edilmesinin çok zor olduğunu ve iki hastalığın bir arada daha ağır tablolara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bu süreçte özellikle hamileler hem kendileri hem de bebekleri için daha fazla endişeli. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Faruk Buyru, anne adaylarının bazı noktalara dikkat ederek, bu dönemi rahat atlatabileceklerini belirtti ve tavsiyelerini şöyle sıraladı…

KALABALIK VE HAVASIZ ORTAMLARDAN KAÇININ

Gebeler kalabalık ve havasız ortamlardan kesinlikle kaçınmalı. Maske takmalı, karşılarındaki insanları da maske takmaya zorlamalılar. Sık el yıkamalı, ellerini ağız ve burunlarına götürme gibi alışkanlıklardan uzak durmalılar. Gebeler çok da hareketsiz kalmamalı, düzenli yürüyüş yapmalı.

Bunu da sabah erken veya güneş batımından hemen sonra, daha sakin ortamlarda ve mümkünse açık havada yapmaları daha iyi olur. Sebze ve meyveyi iyi yıkamalı, eti çiğ olarak tüketmemeliler. Herhangi bir şeye dokunduktan sonra ellerini sabunla yıkamaları onları her türlü hastalıktan korur.

AKDENİZ TİPİ BESLENME EN SAĞLIKLI OLANDIR

Gebelere genel olarak önerdiğimiz diyet Akdeniz tipi beslenme olarak tanımlayabileceğimiz sebze-meyve-baklagil ağırlıklı ve protein destekli bir beslenme biçimidir. Hiçbir zaman gebeyiz diye fazladan beslenmeye, ek faza gıda almaya yönelmemeliler. Özellikle karbonhidrattan uzak durmakta yarar var.

Çünkü şekerli besinler hem gereksiz kilo alımına ve gebelik şikayetlerinin artmasına neden olur, hem de bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Bulantı şikayetinin yoğun olduğu gebeliğin ilk dönemleri hariç bol sıvı alımı kilonun dengelenmesi açısından da önemlidir. Günlük ısı değişimlerine karşı dikkatli olmakta yarar var. Çok kalın giyinip terlememek veya ince giyinip üşütmemek önemli. Her zaman sentetik materyal içermeyen giysiler ve iç çamaşırları tercih edilmeli.

GEBELİKTE GRİP AŞISI MUTLAKA YAPTIRILMALI

Gebelere önerdiğimiz aşıların başında gelen grip aşısı pandemi döneminde daha fazla önem kazanıyor. İki hastalığın birlikte olması ağır bir tablonun ortaya çıkmasına neden olabilir. Gebelikte yapılacak grip aşısı hem annenin, hem de doğumdan sonra ilk 6 ay boyunca bebeğin korunmasına yardımcı olacaktır. İlk üç ay dahil gebeler güvenle grip aşısı yaptırabilirler. Gebelerin genel olarak kullanmaları gereken demir ve bazı durumlarda multivitaminlerdir.

Düzenli, dengeli beslenen bir anne adayının bunların dışında bir vitamin desteğine gereksinimi yoktur. Doktorlarının önerileri doğrultusunda C vitamini, D vitamini ve omega-3 içeren desteklerden yararlanabilirler. Burun tıkanıklığında tuzlu su kullanmaları da yararlı olabilir. Bu dönemi hem kendileri, hem de bebekleri için kaygılanmadan, ama kurallara uyarak rahatlıkla atlatmaları mümkün.