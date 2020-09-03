Yorucu egzersizler, uyku bozuklukları, Stres, anksiyete veya panik atak gibi güçlü duygusal tepkiler, tiroid bozuklukları, bazı psikiyatrik rahatsızlıklar, ilaçların yan etkileri, kansızlık, kahve, çay ve enerji içecekleri gibi kafein içeren içecekler, alkol ve sigara kullanımı gibi etkenler kalp çarpıntısına neden olabilir. Peki, hangi vitamin eksikliği kalp çarpıntısı yapar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

KALP ÇARPINTISI NEDİR?

Kalp atışlarının bireyi rahatsız edecek şekilde hızlandığı veya düzensizleştiği durumlar basit olarak “kalp çarpıntısı” olarak adlandırılır.

Kalp atım sayısı kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Bazı insanlarda bu sayı dakikada 80 civarı iken bazılarında nabız sayısı 100 civarında olabilir.

Fiziksel aktivitelerde ise bu sayı (spor yapmak, merdiven çıkmak gibi) 120 seviyesine çıkabilir. Genelde kalp atışının dakikada 140 atımın üstüne çıktığı durumlar kalp çarpıntısı olarak ifade edilir.

HANGİ VİTAMİN EKSİKLİĞİ KALP ÇARPINTISI YAPAR?

Kalp çarpıntısının ortaya çıkmasında kalpteki elektrik akımları ve kas yapılarının kuvveti büyük öneme sahiptir.

Kalp kaslarının gelişimini ve kuvvetini ise mineraller ile vitaminler belirler. Birçok insanda ortaya çıkan B12 vitamin eksikliği kalp çarpıntısının dolaylı sebepleri arasındadır. Kan yağlarını düzenleyen vitaminler de kalp çarpıntısının gelişmesinde oldukça etkilidir.

İLGİLİ HABER Kalp sağlığı için önerilen besinler ve faydaları