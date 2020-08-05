Saç dökülmesi herkeste görülebilen bir durumdur. Saç dökülmesi altta yatan nedene bağlı olarak birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir. Kalıtım, hormonal değişiklikler, tıbbi durumlar veya yaşlanmanın normal bir parçası olabilir. Peki, hangi vitamin eksikliği saç dökülmesi yapar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

SAÇ DÖKÜLMESİ HAKKINDA

Saçlı deride ortalama 100 bin adet saç bulunmakta ve erişkinlerde yıkanma ve taramaya bağlı olarak günde ortalama 50-100 adet saç teli dökülmesi normaldir. Genetik ve bazı hastalıklar dışında vitamin-mineral eksikliği saç dökülmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.

HANGİ VİTAMİN EKSİKLİĞİ SAÇ DÖKÜLMESİ YAPAR?

Çinko, biotin, B12 vitamini, folik asit eksikliği, E ve D vitamini eksikliği saç dökülmesine neden olmaktadır. Demir eksikliği de kadınlarda saç dökülmesinin nedenlerindendir.