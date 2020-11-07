Harita kırmızıya döndü, Büyükerşen uyardı!

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasında son bir haftada Eskişehir kırmızıya döndü. Geçtiğimiz haftalarda da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul başta olmak üzere, aralarında Eskişehir'in de bulunduğu 7 ilde corona vaka artışı olduğunu açıklamasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de vatandaşları bir kez daha uyardı.

HARİTALI UYARI

Daha önce de gerek sosyal medya hesabından gerekse yaptığı açıklamalarla vatandaşları corona virüse karşı uyaran Büyükerşen, sosyal medya hesabından, HES uygulamasında kırmızıya dönen Eskişehir haritasını paylaşarak Eskişehirli vatandaşları uyardı.

Başkan Büyükerşen, paylaşımında “Kıymetli hemşehrilerim, durumun ciddiyetinin farkına varalım. Vaka sayıları şehrimizde her geçen gün artıyor. Zorunda kalmadıkça evden çıkmayalım, çıktığımızda ise maskemizi takarak, sosyal mesafeyi korumaya özen gösterelim!” ifadelerine yer verdi.