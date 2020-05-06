Kadınlarda erkeklere oranla 8 kat daha fazla yaygın olan, sıklıkla 40 ila 60 yaşları arasında görülen haşimato hastalığı, beslenme bozuklukları, gıda alerjileri, kimyasal toksinler, ağır metal zehirlenmesi gibi faktörler tarafından tetiklenir. Peki, Haşimato hastalığında beslenme nasıl olmalı? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

HAŞİMATO HASTALIĞI NEDİR?

Hashimoto hastalığı, bağışıklık sisteminizin, Adem elmasının altındaki boynun dibindeki küçük bir bez olan tiroide saldırdığı bir durumdur.

Tiroid boynunuzun önünde küçük, kelebek şeklinde bir bezdir. Tiroid hormonları vücudunuzun enerjiyi nasıl kullandığını kontrol eder, böylece vücudunuzdaki hemen hemen her organı, hatta kalbinizin atış şeklini etkiler. Yeterli tiroid hormonu olmadan, vücudunuzun işlevlerinin çoğu yavaşlar.

Kronik lenfositik tiroidit olarak da bilinen Hashimoto hastalığında iltihaplanma, genellikle tiroid bezinin daha az aktif olduğu bir durum olan hipotiroidizme yol açar. Hashimoto hastalığı, hipotiroidizmin en yaygın nedenidir. Öncelikle orta yaşlı kadınları etkiler, ancak her yaştaki erkeklerde ve kadınlarda ve çocuklarda da ortaya çıkabilir. Tedavi edilmezse, hipotiroidizm gebe kalma problemlerine ve hamilelik sırasında sorunlara neden olabilir.

HAŞİMATO HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Haşimoto hastalığı olan birçok insanın ilk başta hiçbir semptomu yoktur. Hastalık yavaş ilerledikçe, tiroid genellikle büyür ve boynun ön kısmının şişmesine neden olabilir. Guatr olarak adlandırılan genişlemiş tiroid, boğazınızda dolgunluk hissi yaratabilir, ancak genellikle ağrılı değildir. Yıllar sonra tiroid hasarı büzülmesine ve guatrın kaybolmasına neden olur.

Hastalığın en belirgin görülen belirtileri şunlardır:

* Sürekli uyku hâli ya da uykusuzluk.

* Halsizlik, bitkinlik ve enerji eksikliği.

* Kilo almaya ya da kilo vermeye eğilim.

* Sürekli mutsuz ve depresyonda hissetmek ya da panik atak, kaygı gibi duygu durum bozuklukları.

* Kabızlık veya ishal gibi bağırsak fonksiyonlarındaki sorunlar.

* Kalpte ritim bozukluğu.

* Dilin genişlemesi.

* Saç dökülmesi, kırılgan saç telleri ya da cilt kuruluğu gibi problemler.

* Çok üşümek ya da aksine sıcağa tahammülsüzlük.

* Kas ağrıları, hassasiyet ve sertlik.

* Eklem ağrısı ve sertliği.

* Hafıza kaybı.

HAŞİMATO HASTALIĞINDA BESLENME NASIL OLMALI?

* Haşimato hastalığında beslenme doğal ve mevsimsel olmalıdır. Hastalarının tarım ilaçları gibi toksinlere olan maruziyeti azaltılmalı.

* Haşimato hastalarının diyetinde bol miktarda soğuk sıkma sızma zeytinyağı, halis tereyağı ve Hindistan cevizi yağı bulunmalı.

* Deniz balıkları bol miktarda iyot içerir. Bol bol tüketilmelidir. Sardalye, hamsi gibi ağır metaller içermeyen küçük balıkları tercih edin.

* Tiroid hastalıklarını önlemek için alınan önlemlerden biri de sofra tuzunun içine iyot katılmasıdır. Ama zararlı maddeler içeren rafine tuzlar yerine doğal olarak iyot zengini olan kaya tuzunu tercih edin.

* Selenyum açısından zengin birer kaynak olan soğan ve sarımsak aynı zamanda iyot da içerir.

* Selenyum zengini serbest gezen tavuk yumurtası da beslenmeye mutlaka eklenmesi gerekenlerdendir.

* Bol miktarda selenyum içeren ayçiçeğini ve cevizin Haşimato hastaları tarafından tüketilmesinde fayda var.