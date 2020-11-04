Hastanelerde Covid-19 yoğunluğu

Çine Devlet Hastanesi'nde normal hastalar ile Covid hastalarının temasını önlemek amacıyla hastane bahçesinde Covid polikliniği oluşturuldu. Aydın il merkezinde de corona virüsü belirtileri görülen hastalarda test için ayrı bir birim oluşturuldu.

SABAHTAN GECE YARILARINA KADAR DEVAM EDİYOR

Hastanelerde acil dışındaki tüm randevular 182'den alınırken geçen yıllara göre hasta yoğunluğunda ciddi azalma görüldüğü belirtildi. Ancak corona dolayısıyla test yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Her gün sabah saatlerinde başlayan test sırası gece yarılarına kadar devam ederken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekipler temaslı hastaları evlerinde kontrol edip numuneleri de evlerde alıyor.

RİSKİ ARTIRIYOR

Aydın'da havaların soğuması ile birlikte gribal enfeksiyon hastalıklarına kapılan pek çok kişinin, normal grip değil Crona virüse kapıldıkları korkusuyla acil servislere akın ettiği de bildirildi. Yetkililer gereksiz yere hastanelerde oluşturulan yoğunluğun virüsün yayılma riskini arttırdığını bu nedenle belirtileri görülmedikçe meraktan ya da telaşlanarak test için hastanelere gelinmemesini istediler. (İHA)

İlginizi Çekebilir Corona virüsü semptomlarının grip ve nezleden farkı