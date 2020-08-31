Hastanemi Açın Platformu: Kapatılan hastanelerin tekrar açılacağını duyuyoruz

Hastanemi Açın Platformu (HAP), 120’ye yakın dernek, sendika ve meslek kuruluşunun imza attığı bir basın açıklaması yayımladı.

HASTANELERDE YATAK BULUNAMIYOR

Yapılan açıklamada, Ankara’daki hastanelerde yoğunluk yaşandığı belirtilirken, tüm yoğun bakım yataklarının COVID-19 hastalarına ayrılmasına rağmen, hastalar için yeterli yatak bulunamadığı bilgisi verildi.

HANGİ HASTANELER AÇILACAK?

HAP, açılacağı bilgisini aldıkları hastanelerin sıraladı:

“Zekai Tahir Burak Kadın-Doğum ve Dışkapı Çocuk Hastanesi’nden sonra Numune Hastanesi’nin bir bölümünün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nin bir bölümünün Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı COVID-19 klinikleri olarak açılacağı bilgisi alıyoruz.”

Açıklamada, COVID-19 kliniklerine ihtiyaç duyulmasının salgının yayıldığının somut bir göstergesi olduğunu vurgulandı.

“DİĞER HASTALAR DA TEDAVİ İÇİN BEKLİYOR”

Bu adımın önemli olduğunu ancak günü kurtarmaya yönelik olduğunu belirten platform, açıklamasına şöyle devam etti:

İhtiyaç sadece COVID-19 hastaları için değildir, diğer hastalarımız da aylardır tedavi olabilmek, ameliyat edilebilmek için beklemektedirler. Üstelik bu hastanelerin bağlanacağı belirtilen hastanelerin hekimleri, sağlıkçıları zaten had safhada yoğunluk altında çalışmaktadırlar.

Açıklamada, Ankara Şehir Hastanesi’nin açılmasından sonra kapatılan bu hastanelerin tümüne ihtiyaç duyulduğunu ve sadece salgın için değil sonrasında da kullanılması gerektiğinin altı çizildi. HAP’ın açıklamasında “Açılacak hastanelere boş duran Ulus Devlet ve Ankara Fizik Tedavi Hastaneleri’ni de katalım.” talebi de yer aldı.