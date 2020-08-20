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Hastaneye giden hamile kadına, polis doğum yaptırdı

Doğum için hastaneye giden Hüsne Aslan'a büyük sürpriz... Yolda polis uygulama noktasında durdurulduğunda doğum suyu gelen Aslan'a polis memuru Demet Çubukçu doğum yaptırdı. Çubukçu'nun kollarına doğan kız bebeğine memurun ismi verildi.

10:17 -
Haberler Sağlık
Hastaneye giden hamile kadına, polis doğum yaptırdı

Adana’da yaşayan ve bebeklerinin dünyaya gelmesi için gün sayan Hüsne Aslan, doğum sancısının başlamasıyla beraber eşi Cebrail Aslan ile birlikte otomobille hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Polis uygulama noktasında durdurulduğunda Hüsne Aslan’ın doğum suyunun gelmesinin ardından polis memuru Demet Çubukçu, Hüsne Aslan’a yardım etmek için yanına gitti.

MEMURUN KOLLARINA DOĞDU

Ekipler, durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi ancak Hüsne Aslan’ın doğum süreci başladı. Bunun üzerine polis memuru Demet Çubukçu, Hüsne Aslan’a doğumda yardım ederek, yanında kaldı. Polis memuru Demet Çubukçu’nun kollarına doğan kız bebeğini gören anne Aslan, mutluluktan gözyaşı döktü.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri de bebeğin kordon bağını keserek kuvöze koydu. Anne ile bebeği, ambulansla Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi´ne götürüldü. Aslan ailesinin, kız bebeklerine doğumu yaptıran polis memuru Demet Çubukçu´nun ismini verdikleri öğrenildi. (DHA)

Adana anne hamile Kadın Polis Sağlık uygulama
Son güncelleme: 10:27 20.08.2020
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