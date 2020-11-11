Hayatta kalabilmek için tek çaresi ‘hamile’ kalmak

Kastamonu'nun Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden bir çocuk annesi Bahriye Çamyaran Erol (42), 2 yaşında iken serebral palsi (Yüksek ateş soncu beynin oksijensiz kalması) hastalığına yakalandı.

Yaşamını bu şekilde sürdürürken 8 yıl önce lösemi hastalığına yakalandığını öğrenen Bahriye Çamyaran Erol, verdiği yaşam mücadelesini kazanarak hayata tutundu.

ÇİLESİ BİTMİYOR

Yaklaşık 1 yıl önce ise böbreklerinde tümör oluştuğunu öğrenen Erol, Bolu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmeye başladı. 1 yıldan fazla tedavi gören Erol, yapılan tüm muayene ve tetkiklere rağmen böbreklerindeki tümörden kurtulamadı.

TEK ÇARE HAMİLE KALMASI

Doktorlar, Erol'a hayatta kalabilmesi için son çare olarak ‘hamile' kalması gerektiğini söyledi. Yaşadığı hastalıklardan ötürü yumurta rezervinde azalma olan ve normal koşullarla hamile kalamayan Erol, gerekli olan tüp bebek tedavisi hayırseverlerin yardımlarını bekliyor.

Sağlık Bakanlığının 1 çocuk annesi olan ailelere destek vermemesi nedeniyle Kastamonu Valiliği’nden yardım toplayabilmek için yazılı izin çıkartan Erol, çocuğunu annesiz bırakmak istemediğini ve yardım beklediğini söyledi. (İHA)