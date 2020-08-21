Şeker hastalığı, kortizon tedavisi, kullanılan ilaçların yan etkileri, genetik faktörler, böbrek üstü bezi nedeniyle meydana gelen tümör, demir eksikliği, B12 veya folat eksikliği, böbrek yetmezliği, uzun dönem aşırı alkol tüketimi, Akdeniz anemisi ve kan şekeri düşüklüğü gibi nedenlerle yükselen veya düşen HbA1c nedir? HbA1c değerleri tablosu ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

HbA1c NEDİR?

Ortalama kan şekeri seviyesi ile beraber şeker hastalığını kontrol altında tutmak adına yapılan ölçüme hba1c glikolize hemoglobin adı verilmektedir. Bu bir kan testidir ve Tip 1 ile Tip 2 şeker hastalığı bulunan kişilerin düzenli olarak bunu yaptırmaları gerekmektedir. HbA1c, son iki ila üç ay boyunca ortalama kan şekeri (şeker) seviyelerinizdir.

Şeker hastası olmayan insanlar için, hemoglobin A1c seviyesi normal olarak % 4 ila % 5.6 arasındadır. % 5.7 ila % 6.4 arasındaki hemoglobin A1c seviyeleri, diyabete yakalanma riskinizin daha yüksek olduğu anlamına gelir. % 6,5 veya daha yüksek seviyeler diyabetiniz olduğu anlamına gelir.

Kırmızı kan hücreleri yani alyuvarların içinde oksijen taşıyan hemoglobinler bulunur. Ayrıca glikoz da aynı hücrede yer alır. Alyuvarın 3 aylık ömrü boyunca glikozlar oksijen taşıyan hemoglobinlere yapışarak onların değişimine ve HbA1c adlı yeni hallerine dönüşmelerine neden olurlar. Eğer kandaki şeker seviyesini ölçen ve üç aylık ortalamayı veren bu testin sonucunda glikozillenme oranı fazla ise kişinin diyabetinin kontrolünün yeterli olmadığı anlaşılır. Bu test ile beraber şeker hastalarının kullandığı ilaçlarda değişiklik yapılıp yapılmayacağına dair bilgiler elde edilir.

HbA1c YÜKSEKLİĞİ VE DÜŞÜKLÜĞÜNÜN NEDENLERİ

Hba1c değeri en yüksek ya da düşük olmasının pek çok farklı sebebi bulunmaktadır. Aşağıda sayılan nedenlerle hba1c değerinin düşük ya da yüksek çıkabilmektedir.

Bunlar:



– Şeker hastalığı

– Kortizon tedavisi

– Kullanılan ilaçların yan etkileri

– Genetik faktörler

– Böbrek üstü bezi nedeniyle meydana gelen tümör

– Kortikosteroid hormonlarının aşırı salgılanmış olması

– Demir eksikliği

– B12 veya folat eksikliği

– Böbrek yetmezliği

– Uzun dönem aşırı alkol tüketimi

– Akdeniz anemisi

– Kan şekeri düşüklüğü