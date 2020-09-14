Hekimler yardımlaşma sandığı kurdu

Corona virüsü pandemisi süresince en önde mücadele veren doktorlar, kaybettikleri meslektaşlarının ailelerinin yanında olabilmek için Hekim Yardımlaşma Sandığı‘nı kurdu. Özellikle pandemi döneminde hemen hemen her gün ülkenin dört bir yanından gelen doktor ölüm haberlerinin ardından, hekimler vefat eden hekimlerin ailelerine destek olmak adına bir araya geldi.

Hekim Yardımlaşma Sandığı, İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) üyeleri ile kuruldu. HEK-SAN'ın Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizde hekim olarak çalışmak yeterince zor, bizler sağlıkta şiddetle, iş yükümüzün fazlalığıyla, mesleki saygınlığın günden güne azaltılmasıyla her geçen gün daha çok yıpranıyor, tükeniyor, sağlığımızı kaybediyoruz. Hekimler uzun süreli hastalıklarda izin kullandıkları süre boyunca maddi kayıplara uğruyor, aile hekimlerinin 180 günden uzun hastalık izni kullanması durumunda sözleşmeleri feshediliyor. Hekim kendi hastalandığı için sistem tarafından adeta cezalandırılıyor. Vefat eden meslektaşlarımızın ailelerinin yanında olmak, hastalık sebebiyle çalışamayan arkadaşlarımıza destek vermek, ilerleyen dönemlerde birçok avantajla meslektaşlarımızla birlikte hareket etmek adına Hekim Yardımlaşma Sandığımızı kurduk. Tüm hekimlerimizi destek vermeye davet ediyoruz.”