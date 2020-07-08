Hekimlerden ameliyathane zamlarına tepki: Yüzde 382 oranında arttı

Samsun'da başlayan, zincir grubu hastanelerin başını çektiği, yerel hastanelerin de eşlik ettiği muayenehane hekimlerine ameliyathane kullanım ücretlerini yüzde 382 oranında arttırma kararının yaygınlaşması üzerine, TTB ile 16 uzman hekimlik derneği ortak tepki gösterdi.

Yapılan ortak açıklamada “TTB olarak Samsun'da başlayan ve diğer illere yayılma eğilimi gösteren bu sorunu özel hastanelerin, hekimleri kendilerine tabi kılma amacı güden bir tutum olarak değerlendiriyor ve hekimlerin kendi emeği ile geçinebilme hakkına saldırı olarak görüyoruz.

Hukuka aykırı bu uygulamanın amacının muayenehane hekimlerinin çalışma şartlarını güçleştirmek, hekimlerin kendi emekleriyle serbest çalışmasının önüne geçmek, onları kendi kurumlarında çalışmaya zorlamak olduğu açıktır” denildi.

HEKİMLER AMELİYAT YAPAMAZ HALE GELDİ

Özel Hastanelerin Rekabet Kanunu’na aykırı hareket ettiğini savunulan açıklamada, “Bu hastaneler son birkaç yıldır kendi aralarında ‘centilmenlik anlaşması' yapmış; hekim, hemşire, teknisyen, gibi çalışanların kurum değişikliğinin önüne geçmiştir.

Halihazırda Samsun'da uygulanmaya başlanmış olan bu karar, şehirde hastanelerden hizmet satın alarak ameliyat gerçekleştiren muayenehane hekimlerini ameliyat yapamaz hale getirmiştir. Samsun çevresindeki diğer illerde de benzeri uygulamaların başladığı bilinmekte, bu aşamada önü alınamaz ise aynı zincir hastaneler aracılığıyla tüm ülkeye yayılmaya çalışılacağı anlaşılmaktadır” görüşlerine yer verilerek hekimlerin mağduriyet yaşadığına yer verildi.

REKABET KURULUNA BAŞVURULACAK, HASTANELER BOYKOT EDİLECEK

TTB ve derneklerin tüzel kişilik olarak bu uygulamayı rekabet kuruluna taşıyacağına yer verilen açıklamada, ayrıca şu kararlar alındığı vurgulandı:

“Samsun'da mağduriyet yaşayan hekimlerin tabip odalarına ulaşan şikayetlerine istinaden, tabip odalarının konuya müdahil hastane yöneticileri hakkında disiplin soruşturmaları, TTB eş zamanlı olarak hukuki süreçleri başlatacak. TTB'nin tüm dernek başkanları ile görüşmesi; uzmanlık derneklerinin üyelerine kariyer planlamalarında hastane seçerken bu konuyu mutlaka göz önüne almaları yönünde tavsiye mektubu iletmeleri sağlanacak. TTB, Tabip Odaları ve Uzmanlık Derneklerinin serbest çalışan hekimler ile görüşerek; bu haksız uygulamada rol oynayan zincir hastane gruplarını boykot/protesto etmek maksadıyla geri adım atılıncaya kadar, bu grupların diğer şehirlerdeki hastanelerinde vaka almamaları yönünde telkinde bulunacak.”