Hem 30 Ağustos’u kutladılar hem otizme dikkat çektiler

Alanya Sosyal Hizmetler Merkezi, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ile birlikte hem otizme farkındalık yaratmak hem de Zafer Bayramı’nı kutlamak için farklı bir etkinliğe imza atıldı. Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz ve otizmli çocukların anneleri yamaç paraşütü yaparak gökyüzünde Türk bayrağı açtı.

Alanya Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Ahmet Çelik etkinlikle ilgili olarak, “İlk önce çocuklar aileleriyle birlikte denize girecek. Daha sonra paraşütle yamaç paraşütü yaparak otizmli çocuklarımızın annelerinin farkındalık yaratacakları bir gün geçireceğiz.” bilgisini verdi.

TÜRK BAYRAKLARI DALGALANDI

Farkındalık için yamaç paraşütü yapan bir diğer kişi de Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz oldu. Baz, atlayış öncesi şunları söyledi:

“Bugün burada çok güzel bir otizm farkındalığı yaratacağız. Büyük Taarruz’un 98’inci yıl dönümünde Türk bayraklarımızı gökyüzünde dalgalandırarak hayatında hiç uçağa binmemiş otizmli çocuk ailelerimizle, annelerimizle birlikte yamaç paraşütü yapacağız”.

“TÜM DÜNYAYA GÖKYÜZÜNDEN SESLENİYORUZ”

Otizmli Cihan Köseoğlu’nun annesi Nahide Köseoğlu ise, bu etkinliği farkındalık yaratmak ve seslerini duyurmak istedikleri için yaptıklarını söylerken, şunları söyledi:

“Biz yeryüzünde çok seslendik, çığlık attık ama maalesef sesimiz duyulmadı. Sonrasında deniz altına dalış yaptık maalesef yine sesimizi duyuramadık. Biz bugün inşallah gökyüzünden tüm dünyaya sesleneceğiz.” (DHA)