Sürekli yorgunluk hissi, iştahsızlık, karın ağrısı, koyu renkli idrar, bulantı, eklem ağrısı, karın ağrısı ve kusma gibi belirtileri olan Hepatit C hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik. Hepatit C nasıl bulaşır? İşte cevabı…

HEPATİT C NEDİR?

Hepatit C, ciddi karaciğer hasarına yol açabilen bir karaciğer enfeksiyonudur. Hepatit C virüsü neden olur. Hepatit C akut veya kronik olabilir. Hepatit C, karaciğer kanserinin ana nedenidir.

Hepatit A ve B'den farklı olarak, hepatit C için bir aşı yoktur.

HEPATİT C BELİRTİLERİ

Hepatit C’li birçok insanda belirti yoktur.

Ancak virüsün kan dolaşımına girmesinden 2 hafta ila 6 ay sonra aşağıdakileri fark edebilirsiniz:

– Kil renkli dışkı

– Koyu renkli idrar

– Ateş

– Yorgunluk

– Sarılık (cildin ve gözlerin beyazlarının sararması)

– Eklem ağrısı

– İştah kaybı

– Mide bulantısı

– Karın ağrısı

– Kusma

HEPETİT C NASIL BULAŞIR?

– Enfeksiyon riski taşıyan kan ve kan ürünlerinin nakli,

– Üzerinde hepatit C virüsü ile enfekte olmuş kan bulunan kişisel hijyen ürünlerinin (diş fırçaları, traş makineleri veya tırnak makası gibi) paylaşımı

– Doğru şekilde sterilize edilmemiş aletlerle yapılan diş tedavileri,

– Enjeksiyon iğnesi gibi damar içi materyallerin birden çok kişi tarafından kullanılması

– Steril olmayan tıbbi ve kozmetik malzemelerin (manikür-pedikür malzemeleri vb) kullanımı veya

– Steril olmayan malzemeler ile dövme yapmak ve piercing kullanımı

– Hepatit C virüsü ile enfekte organların nakli

– Enfeksiyon riskleri açısından kontrolü sağlanmamış hemodiyaliz makinasıyla diyalize girme

HCV; aynı kaptan yemek yemekle, ortak gıda veya su tüketilmesi, emzirme ile, sarılmak, öpüşmek, tokalaşmak, öksürmek, aksırmak, aynı tuvaleti kullanmak, havuza girmek, oyuncak ile oynamak, aynı araçta seyahat etmek vb yollar ile bulaşmaz.