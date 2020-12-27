Her gün yumurta yiyip çorba için

Ali AYDIN

– Pandemi sürecinde kendinizi ve ailenizi nasıl koruyorsunuz?

Mümkün olduğunca evden çıkmıyorum. Çıkarsam maske takıp ve sosyal mesafeye dikkat ediyorum. Eşimle birlikte evde kısa kısa egzersizler de yapıyoruz. Bu süreçte en önemlisi bağışıklığı güçlü tutmak gerekiyor.

– Peki bağışıklığı güçlü tutmak için nasıl yiyecekler tüketmeliyiz?

Evde kaldığımız şu günler aslında kendi yemeğimizi yapmak, mutfağa girmek için güzel bir fırsat. Her gün bir çorba mesela… Tarhana, mercimek, sebze çorbaları vs. Benim tavsiyem evde pişirin, ev yemeğinizi evde yiyin. Mevsim sebze ve meyvelerini; baharatları, turşu, sirke ve yoğurdu eksik etmeyin.

– Uzmanlar protein ağırlıklı beslenmemizi söylüyor. Protein yiyeceklerden neleri önerirsiniz?

Protein, güçlü bağışıklık yani bedene kuvvet için önemli. Kırmızı et, tavuk, hindi, balık; süt ve süt ürünleri… Yeşil mercimek başta olmak üzere baklagiller. Tüm balık çeşitleri de protein ve faydalı yağlar içerir. Ve her sabah mümkünse 1 yumurta…

İŞTE BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDIREN 2 ÇORBA TARİFİ

Kemik suyuna sebze çorbası

Malzemeler (4 kişilik):

Kemik suyu için: 2 parça ilikli kemik, 6 su bardağı su, 1 adet defne yaprağı 2-3 tane karabiber, tuz. Çorba için: 4 su bardağı kemik suyu, 1 adet orta boy kuru soğan, 3 çorba kaşığı sıvıyağ, 1 adet küçük kereviz veya bir avuç karnabahar, 1 adet orta boy havuç, 1 adet orta boy patates, yarım pırasa, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı toz zerdeçal, tuz, karabiber, 5-6 su bardağı sıcak su, çeyrek dilim limonun suyu, 1 tutam maydanoz.

Yapılışı: 2 parça kırık dana kemiği alıp soğuk suda 2 saat bekletip süzün ve yıkayın. Tencereye kemikleri 6-7 bardak su ile koyup defne, karabiber ve az tuz ekleyip 1 saat kaynatın. Kemik suyunu süzün. Sebzelerin hepsini küçük küpler halinde doğrayın. Sıvıyağı çorba tenceresine koyup havuçları ekleyin ve ocağı yakın. Havuçların rengi yağa çıkana kadar orta ateşte 2 dk. kadar soteleyin. Küçük doğranmış soğanları ve 1 diş ezilmiş sarımsağı ilave edin. 1 çay kaşığı tuz ekleyin ve soğanlar parlayana kadar orta ateşte kavurmaya devam edin. Sırasıyla pırasa, patates ve kerevizi de 2-3 dakika ara ile tencereye ekleyin. En son kemik suyunu ve zerdeçalı ilave edip pişmeye bırakın. Limon suyu ve bir tutam kıyılmış maydanoz ekleyip sıcak olarak servis yapın.

Terbiyeli tavuk çorbası

Malzemeler (4 kişilik): Yarım parça tavuk göğüs eti veya 1 parça kemikli piliç but, 6 su bardağı su, 1 adet defne yaprağı, 1 adet kuru soğan, tuz. Terbiyesi için: 2 çorba kaşığı un, 1 diş sarımsak, yarım limonun suyu, 1 yumurta sarısı, 1 çorba kaşığı elma ya da üzüm sirkesi.

Yapılışı: Tavuk etini 5 bardak suyla birlikte tencereye koyun. Defne yaprağını ve soyulmuş soğanı ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Etler yumuşayınca sudan alıp bir tabağa çıkarın ve soğumaya bırakın. Tavuk etlerini küçük parçalara bölüp kaynamakta olan tavuk suyuna ekleyin. Un, limon suyu, yumurta sarısı, sirke ve ezilmiş sarımsağı küçük bir kasede 1 kepçe tavuk suyu ekleyerek çırpın. Hazırladığınız terbiyeyi kaynar çorbaya eklerken bir yandan da karıştırın. Ocağı kısıp kıvam buluncaya kadar bir taşım kaynatın. Sıcak olarak servis yapın.