Tüm dünyayı etkileyen ve binlerce ölüme neden olan corona virüsünde aşı çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu üyeleriyle birlikte aşının insanlar üzerinden 4-6 aydan önce kullanılmasının zor olduğunu açıkladı. Bakan Koca, corona tedavisinde ise Hidroksiklorokin ilacı hakkındaki bilgileri de aktardı. Peki Hidroksiklorokin nedir? Hidroksiklorokin ilacı corona virüsünü tedavi ediyor mu?

HİDROKSİKLOROKİN NEDİR?

Plaquenil adı altında satılan Hidroksiklorokin ( HCQ ), belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan bir ilaçtır. Madde özellikle klorokine cevap veren sıtma için kullanılır. Diğer kullanımlar arasında romatoid artrit, lupus ve porfiri kutanea tarda tedavisi bulunur. Ağız yoluyla alınır.

Hidroksiklorokin 1955 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde tıbbi kullanım için onaylanmıştır. Bir sağlık sisteminde ihtiyaç duyulan en güvenli ve en etkili ilaçlar olan Dünya Sağlık Örgütü Temel İlaçlar Listesi'ndedir.

PLAQUENİL CORONA VİRÜSÜNE KARŞI ETKİLİ Mİ?

Plaquenil ilacının corona virüsünde etkili olup olmadığıyla ilgili ülkemizde resmi bir açıklama bulunmuyor. ABD Başkanı Trump, Plaquenil adlı ilacın FDA tarafından onaylandığını açıkladı.

PLAQUENİL NEDİR?

Klorokin ve hidroksiklorokin antimalaryal etkilerinin yanı sıra romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus gibi birçok romatizmal hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılan, 4 aminokinolin türevi bir ilaç olarak biliniyor.

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