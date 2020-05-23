Hijyene dikkat et tatili zehir etme

Günler geçiyor, havalar ısınıyor. uzun süredir evde karantinadayız ama yaz ufukta. Kafalarda bir soru var: Bu yaz tatil yapmak mümkün mü? Nazan Doğaner sordu, İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk anlattı: “Görünen o ki tatil yapabileceğiz ama belli kurallara uymamız gerektiği kesin. Sosyal mesafe ve hijyen de bu kuralların en önemlisi…
TEST YAPILMALI
Otellerde ve tatil köylerinde çalışanlar var. Personel eğitimine ve sağlığına mutlaka dikkat edilmeli. Personelin mümkünse sezon boyunca daha çok tatil köyünde barınabilmesi sağlanmalı. Mutlaka personelin PCR testleri yapılmalı, giriş ve çıkışlarda ateşleri ölçülmeli.
Temizlik görevlisi ellerini yıkayıp yeni bir eldiven giydikten sonra özellikle sık dokunulan yüzeyleri, kapı kollarını, muslukları, kumanda düğmelerini önce su ve deterjanla daha sonra çamaşır suyu ile yıkayarak odayı havalandırmalıdır.
KLİMADAN UZAK DURUN
Ortak sosyal alanlarda, kafe ve restoranlarda güvenli fiziksel mesafe kuralı kesinlikle uygulanmalı. Masa ve sandalye sayısı buna göre ayarlanmalı. Ortak kullanım alanlarındaki dokunma yüzeyleri sık sık dezenfekte edilmeli. Klimatize alanlara girilmemeli, buralarda insanlarla temas edilmemeli. Açık alanlar tercih edilmeli. Klimalar yerine dışarıdan temiz hava getirecek sistemler çalıştırılmalı. Bu sistemlerin temizlik ve bakımına dikkat edilmelidir.
AÇIK BÜFE UYARISI
Kapalı restoranlarda belirli sayıda insan olmalı, açık büfe uygulanmamalı, açık alanda yemek yenmesi sağlanmalı. Yemek servisi yapan görevli personel, mutlaka maske takmalı. Her yemek sonrası masalar dezenfekte edilmeli.
Masalarda mümkünse tek kullanımlık örtü, bardak, tuzluk, baharatlık olmalı. Metal çatal-bıçaklar ise ambalaj içinde sunulmalı. Restoranlarda güvenli fiziksel mesafe kuralı büyük ölçüde sağlanamayacağı için, girişlerde misafirlere maske verilmesi uygun bir tutum olacaktır.
ASANSÖRLERE DİKKAT!
Asansörler mümkünse kullanılmamalı. Kullanmak zorunluysa asansöre az kişi binmeli, güvenli mesafe kuralı uygulanmalı. Asansör düğmeleri sık sık dezenfekte edilmeli, bu düğmelere mümkünse kağıt peçete ile temas sağlanmalıdır. Açık ve kapalı alanlarda her yerde dezenfektan maddeler bulundurulmalıdır.
“Sauna, masaj, spor salonu, çocuk kulüpleri, hamam gibi yerler kullanılmamalı. Kullanılacak ise de sınırlı sayıda kişi kabul edilerek gelenler kayıt altına alınmalı, havalandırma yeteri ölçüde sağlanmalıdır. Ortak tuvaletler mümkün olduğunca kullanılmamalı, birinin ardından hemen tuvalete girilmemeli; sifon, klozet kapatıldıktan sonra çekilmelidir.”
“Havuz ve deniz suyundan hastalık riski olmasa bile yakın temas ile bulaşabilir. Özellikle havuza girerken mutlaka duş alınmalı, az sayıda kişinin olmasına dikkat edilmeli.”
“Havuz ve denizden hastalık bulaştığına dair herhangi bir bilimsel veri bulunmamaktadır. Ancak yakın temas ile hasta bir kişiden virüs bulaşabilir. Özellikle havuza girerken mutlaka duş alınmalı, havuzda belli sayıda kişinin olmasına dikkat edilmeli, yakın temastan kaçınılmalıdır.
ŞEZLONGDA SOSYAL MESAFE
Havuza giriş ve çıkış merdiven kolları sık sık dezenfekte edilmelidir. Havuz ve deniz etrafındaki duş alanları, soyunma kabinleri ve tuvaletler de sık sık dezenfekte edilmeli, bu yüzeylere temas eden kişiler mutlaka ellerini yıkamalıdır. Şezlongların arasında mutlaka en az 2 metre mesafe olmalıdır. Şezlonglar her sabah veya ihtiyaç halinde dezenfekte edilmelidir.”
“Plaj havluları ambalajın içinde verilmeli, dezenfeksiyonuna dikkat edilmelidir. Havuzların klor ve pH dereceleri sık sık kontrol edilmelidir. Yüksek sıcaklık nedeni ile havuz suyunda klor miktarının azalabileceği düşünülerek sık sık ölçümler yapılmalıdır. Plajda futbol, voleybol, basketbol gibi yakın temas gerektiren sporlar yapılmamalı, kişiler grup oluşturmamalıdır.”