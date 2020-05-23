Hijyene dikkat et tatili zehir etme

Günler geçiyor, havalar ısınıyor. uzun süredir evde karantinada­yız ama yaz ufukta. Kafalarda bir soru var: Bu yaz tatil yapmak müm­kün mü? Nazan Doğaner sordu, İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk anlattı: “Görünen o ki tatil yapabileceğiz ama belli kurallara uymamız gerektiği kesin. Sosyal mesafe ve hijyen de bu kuralların en önemlisi…

TEST YAPILMALI

Otellerde ve tatil köyle­rinde çalışanlar var. Personel eği­timine ve sağlığına mutlaka dikkat edilme­li. Personelin mümkünse se­zon boyunca daha çok tatil köyünde barınabilmesi sağlanmalı. Mutlaka personelin PCR testleri yapılmalı, giriş ve çıkışlarda ateşleri ölçülmeli.

Temiz­lik görevlisi ellerini yıkayıp yeni bir eldiven giydikten sonra özellikle sık dokunulan yüzeyleri, kapı kollarını, muslukları, kumanda düğmelerini önce su ve deterjanla daha sonra ça­maşır suyu ile yıkayarak odayı hava­landırmalıdır.

KLİMADAN UZAK DURUN

Ortak sosyal alanlarda, kafe ve restoranlarda güvenli fiziksel me­safe kuralı kesinlikle uygulanmalı. Masa ve sandalye sayısı buna göre ayarlanmalı. Ortak kullanım alanlarındaki do­kunma yüzeyleri sık sık dezenfekte edilmeli. Klimatize alanlara girilmemeli, buralarda insanlarla temas edilmemeli. Açık alanlar tercih edilmeli. Klimalar yerine dışarıdan temiz hava getirecek sistemler çalıştırılmalı. Bu sistemlerin temizlik ve ba­kımına dikkat edilmelidir.

AÇIK BÜFE UYARISI

Kapalı restoranlar­da belirli sayıda insan olmalı, açık büfe uygulanma­malı, açık alanda yemek yenmesi sağlanmalı. Yemek servisi yapan görevli personel, mutlaka maske takma­lı. Her yemek sonrası masalar dezenfekte edilmeli.

Masalar­da mümkünse tek kullanımlık örtü, bardak, tuzluk, ba­haratlık olmalı. Metal çatal-bıçaklar ise am­balaj içinde sunulmalı. Restoranlarda güvenli fiziksel mesafe kuralı büyük ölçüde sağlanamayacağı için, girişlerde mi­safirlere maske verilmesi uygun bir tutum olacaktır.

ASANSÖRLERE DİKKAT!

Asansörler mümkünse kullanıl­mamalı. Kullanmak zorunluy­sa asansöre az kişi binme­li, güvenli mesafe kuralı uygulanmalı. Asansör düğmeleri sık sık dezenfekte edilmeli, bu düğmelere müm­künse kağıt peçete ile temas sağlanma­lıdır. Açık ve kapalı alanlarda her yerde dezenfektan maddeler bulundurulmalıdır.

SAUNA KULLANILMAMALI

“Sauna, masaj, spor salonu, çocuk kulüpleri, hamam gibi yerler kulla­nılmamalı. Kullanılacak ise de sınırlı sayıda kişi kabul edilerek gelenler kayıt altına alınmalı, havalandırma yeteri ölçüde sağlanmalıdır. Ortak tuvaletler mümkün olduğunca kullanılmamalı, birinin ardından hemen tuvalete girilmemeli; sifon, klozet ka­patıldıktan sonra çekil­melidir.”

VİRÜS PARTİKÜLLERİ SUDA SEYREKLEŞİR AMA…

HAVUZA GiRMEDEN DUŞ ALIN

“Havuz ve deniz suyundan hastalık riski olmasa bile yakın temas ile bulaşabilir. Özellikle havuza girerken mutlaka duş alınmalı, az sayıda kişinin olmasına dikkat edilmeli.”

“Havuz ve denizden hastalık bulaş­tığına dair herhangi bir bilimsel veri bulunmamaktadır. Ancak yakın temas ile hasta bir kişiden virüs bulaşabilir. Özellikle havuza girerken mutlaka duş alınmalı, havuzda belli sayıda kişinin olmasına dikkat edilmeli, yakın te­mastan kaçınılmalıdır.

ŞEZLONGDA SOSYAL MESAFE

Havuza giriş ve çıkış merdiven kolları sık sık dezenfekte edilmelidir. Havuz ve deniz etrafındaki duş alanları, soyunma kabinleri ve tuvaletler de sık sık dezenfekte edilmeli, bu yüzeylere temas eden kişiler mutlaka ellerini yıkamalı­dır. Şezlongların arasında mutlaka en az 2 metre mesafe olmalıdır. Şezlonglar her sabah veya ihtiyaç halinde dezenfekte edilmelidir.”

SIK SIK KLOR ÖLÇÜMÜ YAPILMALI

“Plaj havluları am­balajın içinde verilmeli, dezenfeksiyonuna dikkat edilmelidir. Havuzların klor ve pH dereceleri sık sık kontrol edilmelidir. Yüksek sıcaklık nedeni ile havuz suyunda klor miktarının azalabileceği düşünülerek sık sık ölçümler yapılma­lıdır. Plajda futbol, voleybol, bas­ketbol gibi yakın temas gerektiren sporlar yapılmama­lı, kişiler grup oluş­turmamalıdır.”