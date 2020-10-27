Hindistan’da araştırıldı: Plazma çok az fayda sağlıyor

Hindistan’da yapılan araştırmada, nekahet dönemindeki kişilerin bağışladığı plazmanın, hastanede yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedavisi görenlere çok az fayda sağladığı sonucunu ulaşıldığı belirtildi.

“ARAŞTIRMADA ANLAMLI BİR SONUÇ ÇIKMADI”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Coşar, ilk Covid-19’un başladığı Mart ayında plazma tedavisine çok büyük ümit bağlandığına dikkat çekerek, “Çünkü bilindiği gibi plazma tedavisinin 100 yıllık bir geçmişi var. Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Bunun bir diğer özelliği de gönüllü olarak burada plazma veren ve bu hastalığı geçiren hastaların plazması alınarak verilebilmektedir. Fakat son zamanlarda Hindistan’da plazma ile ilgili yapılan bir çalışmada anlamlı bir sonuç çıkmadı. Covid-19 için biz plazmada şu anda ‘tamamen efektif, yararsız’ dersek anlamı yok. Hafif vakalarda başlangıçta vücudun savunma sisteminde sıkıntısı olan hastalarda erken dönemde verdiğimizde yararı var. Alınan plazmalar usulüne uygun yapıldığı zaman tarif edilen ya da raporlanan ciddi bir yan etkisi yok. Dolayısıyla plazma için şu an ‘Mutlaka bu tedavi portföyünden çıkarılsın’ demenin anlamı yok. Hafif vakalarda hala kullanılabilir ve bunun yeri var” diye konuştu.

“YAN ETKİSİ YOK”

Prof. Dr. Coşar, plazma tedavisinin şu anda başlangıç hastalarında kullanılmasında bir sıkıntı olmayacağını ifade ederek, “Bunu bir noktada daha ileri götürerek yararın ötesinde de bunun istenmeyen etkileri yok, yan etkileri yok. Bir de bu yapılan çalışmaların hala bir takım metodolojik sorunları da olabiliyor. Belki bundan sonraki yapılan çalışmalarda da umduğumuzdan daha geniş faydası olan çalışmalar da olabilir. Bunu temkinli tutmalıyız” dedi.

Öte yandan Kızılay’ın verilerine göre şimdiye kadar 20 bini aşkın iyileşmiş vatandaş plazma bağışı yaptı. 45 bin ünite immün plazma bileşeni hastalara verilirken, 471 hastaneye plazma gönderildi. (DHA)