Hipertansiyon çeşitleri nelerdir? Hipertansiyon tanısı nasıl konur?

Damarın içindeki kanın damar duvarına yaptığı yüksek basınca hipertansiyon adı verilir. “Sessiz düşman” olarak adlandırılan hipertansiyon; yıllarca hiç belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine hasar verebilir. Baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, görmede bozukluk gibi belirtiler görülen hipertansiyon çeşitleri nelerdir? Hipertansiyon tanısın nasıl konur? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

HİPERTANSİYON HAKKINDA

Damarın içindeki kanın damar duvarına yaptığı yüksek basınca hipertansiyon adı verilir. Kan basıncı, hem kalbinizin pompaladığı kan miktarı hem de atardamarlarınızdaki kan akışına karşı direnç miktarı ile belirlenir. Kalbiniz ne kadar çok kan pompalarsa ve arterleriniz o kadar dar olursa, tansiyonunuz o kadar yüksek olur.

* Tansiyon değerleriniz sistolik 120 mmHg, diastolik 80 mmHg ise bu değerler normaldir.

* Değerleriniz sistolik 120-139 mmHg, diastolik 80-89 mmHg aralığında ise, prehipertansiyon risk grubu olarak değerlendirilebilir.

* Değerleriniz sistolik 140 mmHg ve üstü, diastolik 90 mmHg ve üstü ise yüksek risk grubundasınız demektir.

HİPERTANSİYON NEDENLERİ

Günlük yüksek tuz alımı, stres, obezite, ailede hipertansiyon öyküsünün bulunması gibi genetik faktörler, şeker hastalığı, hareketsiz yaşam tarzı, kalsiyum, potasyum, magnezyum gibi elementler içeren besinlerin günlük olarak yetersiz tüketilmesi hipertansiyonun nedenleri arasında sayılabilir.

Ayrıca tiroit hastalıkları, böbrek üstü bezi tümörleri, böbreğe giden damarlarda daralma, aort darlıkları, genetik bozukluklar da hipertansiyonu tetikleyici faktörlerle ortaya çıkabilmektedir. Doğum kontrol hapları, bazı ağrı kesici türleri de kan basıncını yükseltip, hipertansiyona neden olmaktadır.

HİPERTANSİYON ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

İki tip hipertansiyon bulunur.

Bunlar:

Birincil (temel) hipertansiyon

Çoğu yetişkin için yüksek tansiyonun tanımlanabilir bir nedeni yoktur. Primer hipertansiyon olarak adlandırılan bu yüksek tansiyon tipi, yıllar boyunca kademeli olarak gelişir.

Sekonder hipertansiyon

Bazı insanlar altta yatan bir durumun neden olduğu yüksek tansiyona sahiptir. Sekonder hipertansiyon tipi, aniden ortaya çıkma eğilimindedir ve primer hipertansiyondan daha yüksek tansiyona neden olur.

Çeşitli durumlar ve ilaçlar aşağıdakiler de dahil olmak üzere sekonder hipertansiyona yol açabilir:

– Obstrüktif uyku apnesi

– Böbrek sorunları

– Böbreküstü bezi tümörleri

– Tiroid problemleri

– Kan damarlarındaki doğuştan gelen bazı kusurlar (konjenital)

– Doğum kontrol hapları, soğuk ilaçlar, dekonjestanlar, reçetesiz ağrı kesiciler ve bazı reçeteli ilaçlar gibi bazı ilaçlar

– Kokain ve amfetamin gibi yasadışı ilaçlar

– Yüksek miktarda alkol kullanımı veya kronik alkol kullanımı (alkolizm)

HİPERTANSİYON TANISI NASIL KONUR?

İki farklı günde ölçüldüğünde, her iki gündeki sistolik kan basıncı ölçümleri ≥140 mmHg ve / veya her iki gündeki diyastolik kan basıncı ölçümleri ≥90 mmHg ise, hipertansiyon teşhisi konulur.