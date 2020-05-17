Hipertansiyonu olanlar nelere dikkat etmeli?

Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Türk Kardiyoloji Derneği kılavuzlarına göre kan basıncı 140/90 mmHg'nin üzerinde olması, tansiyon hastalığı olarak değerlendiriliyor. Geçen yıl Amerikan Kardiyoloji Derneği'nin yayınladığı kılavuzda bu değerler bir basamak daha ileri götürülerek 130/80 mmHg basıncın üstünün hipertansiyon olarak kabul edildi.

YAYGIN BİR HASTALIK

Ne yazık ki hipertansiyon hastalığını kolaylaştıran unsurların artışı sebebiyle hastalığın yaygınlığı her geçen gün artıyor. 130-140mmHg/80-89mmHg prehipertansiyon, 140-159/90-99 mmHg 1. derece hipertansiyon, 160-179/100-109 mmHg 2. derece hipertansiyon 180/110 mmHg ve üzeri ise 3. derece hipertansiyon olarak değerlendiriliyor.

EVDE KALIN

Kronik hastalığı olan herkesin başta da hipertansiyon ve kalp hastalarının corona virüse yakalanmamak için ellerinden geleni yapmaları önemli. Kronik hastalığı olanlarda ve yaşlılarda maalesef hastalık daha ağır seyrediyor. Buna bağlı iyileşme süresi de daha uzun oluyor. Bu sebeple tek ve en önemli öneri hastalığa yakalanmamak. Mutlaka evde kalmalı ve izole olmalılar. Dengeli beslenmeli, ilaçlarını düzenli kullanmalılar.

KİLO ALMAYIN

Hipertansiyon hastalarının karantina döneminde kilo almaktan kaçınmak için ellerinden geleni yapmaları gerekir. Evlerde kalmanın ortaya çıkardığı yoğun hamur işi tüketimi çok tehlikeli. Mümkün olduğunca kalori açısından düşük, yağsız, karbonhidrattan fakir Akdeniz mutfağı tercih edilmeli. Evde basit fizik hareketleri, düzenli olarak en az 15-20 dakika egzersiz yapılması çok yerinde olur.

İLACI BIRAKMAYIN

Hasta prehipertansiyon dönemindeyse ve diyabet, kalp damar rahatsızlığı gibi başka bir rahatsızlığı yoksa hayat tarzı değişiklikleri ve diyet değişiklikleri ile takip edilebilir. Evre 1 tansiyon hastaları, eğer eşlik eden başka hastalık yoksa yaşam tarzı değişiklikleriyle yakından izlenir. Ancak ek bir hastalık varlığında evre 1'den itibaren ilaç tedavisine başlanmalı. Evre 1 tansiyon hastalarında, yaşam tarzı değişiklikleriyle yeterince kontrol sağlanmışsa ilaç kesilebilir. Ancak evre 2 ve 3 hastalar için tedavi kesilmesi gibi bir olasılık yoktur. Hayat boyu ilaç tedavisi almak zorundadırlar.

NELER YAPILMALI?

Hipertansiyon hastaları ayrıca şunlara dikkat etmeli: Tuzu kısıtlayın. Meyve ve sebze tüketimini artırın. Doymuş yağ alımını azaltın. Sigara kullanıyorsanız bırakın. Kafein alımını azaltın. Stresten uzak durun. Nefes terapileri ve yoga yapın.