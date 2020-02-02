Horlamayı hafife almayın!

Yetişkinlerin yüzde 45'i ara sıra, yüzde 25 i ise devamlı horluyor. Erkeklerde kadınlara oranla daha yaygın görülüyor. Aşırı kilolularda ise bu oran 3 kat artıyor. Horlamanın hafife alınmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Eryaman, kademe kademe ortaya çıkabilecek riskleri şöyle sıraladı…

HANGİ SORUNLAR OLUŞUR?

Her şey nefesle başlar… Üst solunum yollarında hafif tıkanıklık ve özellikle ağız açıkken uyuma sırasında yumuşak damak, dil kökü, küçük dil gibi bölgelerin titreşmesiyle horlama ortaya çıkar. Tıkanıklık arttıkça, akciğer aynı miktardaki havayı bu sefer emerek çekmeye çalışır. Bu emme basıncı yüzünden boğazın yumuşak bölgelerinde zamanla gelişen sarkma ve daralma “üst solunum yolu direnç sendromu''na neden olur. Burada nefes durmaz. Oksijen oranı düşmez ancak kişi tıkanıklığı yenmek için solunum çabası içine girer. Göğüsle karında birbirine uyumsuz hareketler ve minik sıçramalarla devam eden bir uyku vardır. Gün içinde uyuklama isteği ve halsizlik görülür. Bundan daha ileri dönem ise tıkayıcı uyku apnesidir. Uykuda nefes durmaları oluşur. Oksijenlenme önemli ölçüde düşer. Bunu telafi etmek için damarlarda daralmayla birlikte akciğer ve kalp hipertansiyonu oluşur.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gün boyunca yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, sinirlilik, araba kullanmak gibi dikkat gerektiren günlük aktivitelerde performans düşüklüğü, sabah baş ağrıları, gece altını ıslatma, kilo almada artış, mide asidinin artması, tansiyon ve kalp damar problemlerinin başlaması uyku apnesinin çarpıcı belirtileridir.

NEREYE BAŞVURULMALI?

Horlama ve nefes durmalarından şikayetçi kişilerin ilk müracaat edecekleri bölüm Kulak Burun Boğaz Hastalıkları olmalıdır. Muayenede boğazda dilin-dil kökünün büyüklüğü, yumuşak damağın kalınlığı-sarkıklığı, küçük dilin kalınlığı-uzunluğu, bademciklerin büyüklüğü ve tüm dokuların birbirlerine oranları detaylı olarak incelenir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Günümüzde anatomiye saygılı ve aynı zamanda boğazda sarkmış bölgeyi toparlamaya yönelik değişik ameliyat çeşitlerimiz bulunmaktadır. Başarılı sonuçlar aldığımız ameliyatlardan sonrasında ağrı sorun teşkil etmemektedir. Hastalar normal yemek düzenine kısa bir sürede kavuşabilmektedir. Sonuçta, horlama sadece basit bir şikayet değildir, önemli olan ve asıl sağlık açısından uzun vadede ciddi problemler yaratan apnenin ilk belirtisi olmasıdır. Kesinlikle uykuda nefes durmalarının azaltılması ve yok edilmesi gerekir.