İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk anlattı: Koronavirüs’den korunmak için ne yiyip, ne içmeli?

Taze, temiz, mevsiminde yerel olarak üretilmiş; mümkünse organik, rengarenk özellikle bitkisel besinlerden oluşan bir diyet bağışıklık sistemini güçlendirir. Sarımsak, yeşil lahana, brokoli, dutsu meyveler, bağışıklık sistemini güçlendiren bitkisel besinlerin en önemlilerinden bazılarıdır. Organik, kaynağı bilinen, iyi pişirilmiş hayvansal gıdaların günlük kalorilerin yüzde 10-20'sini karşılayacak şekilde alınması bağışıklık sistemini destekler. Kolalı, gazlı içecekler, içinde mısır şurubu bulunan içecekler, alkol ve sigara bağışıklığı zayıflatır. Kelle paça, salep, keçiboynuzu pekmezi gibi gıdaların virüsün üzerinde olumlu bir etkisi kesinlikle söz konusu değildir. Ayrıca ağız ve burna tuzlu su çekilerek gargara yapılması gibi uygulamaların virüse karşı faydası yoktur.”