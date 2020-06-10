İdrar kaçırma sorunu depresyona sürüklüyor

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, “İdrar kaçırma hem kadınlarda hem de erkeklerde hangi yaşta olursa olsun mutlaka bir üroloji uzmanına başvurma sebebidir.” açıklamasında bulundu.

Yaş ilerledikçe idrar kaçırma ihtimalinin arttığını ancak hastaların bunu yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak düşündükleri için hekime başvurmayı ertelediklerinin altını çizen Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Özellikle kadınlarda bunu daha sık görüyoruz. Kadınlar erkeklere göre idrar kaçırmayı yaşlanmanın daha doğal bir sonucu olarak algılıyorlar. Erkekler ise idrar kaçırma olduğu zaman daha dikkatli olup hekime başvurma eğiliminde oluyor.” dedi.

ÇARESİZ BİR HASTALIK GİBİ GÖRÜYORLAR

60 yaşından itibaren en az her 3 kadından 1'inin idrar kaçırdığını hatırlatan Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Ne yazık ki bunların çok azı hekime başvuruyor. Kadınlar idrar kaçırmayı söylemekten utanıyorlar. Utandıkları için de bunu hekime söylemiyorlar. Çaresi olmayan bir problem olduğunu düşünenler de var. Hekimin onlara daha zor bir tedavi ya da ameliyat önereceğini, bu sebepten de daha kötü olabileceklerine inanıyorlar. Bu yüzden hekime başvurmuyorlar.” diye konuştu.

İdrar kaçırma probleminin ertelenmesinin hayati risklere yol açabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Tufan Tarcan, “İdrar kaçırma altta yatan önemli bir hastalığın ilk işareti olabilir. Örneğin şeker hastalığının, bir böbrek hastalığının ya da nörolojik bir hastalığın… Dolayısıyla bunu ertelemeden hekime bildirmek gerekir.” dedi.

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, idrar kaçırma sorununda hayati sebebe yol açabilecek başka bir konuyu ise şu şekilde anlattı: “Aniden idrar kaçırma korkusuyla tuvalete giderken özellikle gece uykudan uyanıp tuvalete yetişme telaşında düşmeler ve kalça kırıkları çok sık rastladığımız kazalar. Bunlar da özellikle belli yaşın üzerinde hayatı etkileyen çok ciddi bir problemler haline gelebiliyor. İdrar kaçırma ayrıca tedavi edilmediğinde insanları majör depresyona sokabiliyor. Majör depresyonda kişi kendini her türlü aktiviteden kısıtlıyor. Aile yaşamı, sosyal yaşamı, cinsel yaşamı kısıtlanıyor. Hasta mutsuz bir yaşam sürmeye mahkûm ediyor kendisini…”

İdrar kaçırmanın çok ciddi şekilde bir depresyon nedeni olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Depresyona sürükleme şekli birçok kronik hastalıktan daha yüksek. İdrar kaçırma eşittir mutsuzluk! İnsanlar bir şekilde bunun çaresiz bir dert olduğunu, yaşlanmanın doğal bir sonucu olduğunu, kaderleri olduğunu düşünerek kabullenebiliyorlar. Bu da elbette depresyon oranını artırıyor. Depresyon diğer birçok hastalığın da habercisi. Kalp damar hastalıklarından nörolojik hastalıklara kadar birçok hastalık depresyondaki hastalarda daha sık görülüyor. Daha ağır geçirilen depresyonun yaşamı kısaltan ve bozan bir tablo olduğunu biliyoruz. Bu açıdan da idrar kaçırmanın önemini ortaya çıkarıyor.” dedi.

İDRARDA RENK DEĞİŞİMİ VARSA…

İdrarda her türlü renk değişikliğinde üroloji uzmanına gitmeyi öneren Prof. Dr. Tufan Tarcan şöyle devam etti: “Bunların bazıları masumdur. Yediğimiz yiyeceklerin ya da içtiğimiz içeceklerin rengi idrara geçebilir. Böylece idrar rengimiz koyulaşabilir ya da değişebilir. Ancak bu devam ederse mutlaka hekime başvurmak gerekir. İdrarda bizim en çok üzerinde durduğumuz renk değişimi kırmızı renkli idrar yapma çünkü bu durum idrarda kan varlığına işaret edebilir. Tabi bunun ayrımını da ancak hekim yapabilir. İdrarda kan olması önemli bir semptom, bunun mutlaka üzerine gidilmesi ve altta yatan nedenin araştırılması gerekir.”

MESANE PEDLERİ CİLDİ KORUYOR

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan sözlerini şöyle tamamladı: “Hijyenik açıdan elbette idrar kaçırmada mesane pedlerini öneriyoruz. Hekimin size önerdiği tedavi başlayana kadar ya da tedavi başarıya ulaşana kadar idrar kaçırmanın tamamen geçmediği ya da çok azaldığı durumlarda bu iş için özellikle tasarlanmış mesane pedlerini tavsiye ediyoruz. Böylece hijyenik olarak hasta kendini rahat hissediyor ve ayrıca bazı cilt komplikasyonlarının önüne geçebiliyoruz.

Özellikle, demans ve Alzheimer hastalığıyla birlikte seyreden ileri yaşlarda artık beyinsel fonksiyonun çok gerilmesiyle ortaya çıkan idrar kaçırma ya da idrarını yapma problemleri var. Özellikle yatalak hastalarda bunu çok sık görüyoruz. Bu ne yazık ki tek çaresiz kaldığımız idrar kaçırma türü. Çünkü problem ürolojik değil. Hasta çoğu zaman nerede olduğunun bile farkında olmuyor. Yine bu amaçla tasarlanmış, yüksek kapasiteyle idrarı hapsedebilen mesane pedlerini bu hastalar için şiddetle öneriyoruz.