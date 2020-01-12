‘İdrarı uzun süre tutmak sağlıklı değil’

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü tarafından Kontinans Derneği ve Manavgat Belediyesi işbirliğinde ‘İdrar kaçırmak bir problemdir’ semineri düzenledi. Manavgat İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde, Nergis Kumbasar’ın moderatörlük yaptığı seminere, Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ve Kontinans Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. İlker Şen konuşmacı olarak katıldı. Kadınların büyük ilgi gösterdiği ve sohbet havasındaki seminerde, idrar kaçırma konusunda ayrıntılı bilgi verildi.

İDRAR KAÇIRMA ÇOK YAYGIN

Prof. Dr. Tufan Tarcan, idrar kaçırmanın, üzerinde rahat konuşulan bir konu olmadığını vurgulayarak, “Çoğunlukla hekimle hasta arasında bariyerin olduğu bir konu. Aslında çok önemli bir halk sağlığı problemi. Çok yaygın. Her yaşta ve her cinsiyette görülebiliyor” dedi.

Seminerin sonunda izleyicilerin sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Tarcan ve Prof. Dr. Şen’e, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu tarafından çiçek verildi.

‘2 FARKLI İDRAR KAÇIRMA TÜRÜ’

Seminer sonunda Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine açıklamada bulunan Prof. Dr. Tarcan, idrar kaçırmanın bir hastalık değil, belirti olduğuna işaret etti. Prof. Dr. Tarcan, “2 farklı idrar kaçırma türü en sık rastladığımız tipler. Bunların başında stres tipi idrar kaçırma geliyor. Öksürmekle, hapşırmakla, hareketle, karın içi basıncın ani artışıyla olan idrar kaçırma diyoruz buna. Diğeri de sıkışma tipi idrar kaçırma. Burada da ani sıkışmayla birlikte olan idrar kaçırma. Stres tipi idrar kaçırmanın sebebi, idrarı tutan kas yapılarında herhangi bir nedenle oluşmuş zayıflık. Diğerinde ise mesane kasının aşırı aktivitesi söz konusu. Bunlar en sık rastladığımız idrar kaçırma örnekleri. Bunların tedavileri de çok geniş bir spektruma dağılıyor. İlaçla tedaviler, kas egzersizleriyle tedaviler, diyetle, mesanenin yeniden eğitimi dediğimiz programlarla tedaviler ve cerrahi tedaviler olarak inceleniyor” diye konuştu.

‘KIZ ÇOCUKLARI ETKİLENİYOR’

İdrar kaçırmayla ilgili en önemli sorunlardan birinin yanlış mesane kullanma alışkanlığı olduğunu anlatan Prof. Dr. Tarcan, şunları söyledi:

“Bunun üzerinde duruyoruz. Bu çok önemli çünkü. ‘Yanlış mesane kullanımı’ derken şunu kastediyorum. İdrarı uzun süre tutmanın sanki çok iyi bir şey olduğunu düşünüyor birçok insan. Aslında iyi bir şey değil. Bu yanlış alışkanlık çocukluk çağlarında başlıyor ve özellikle kız çocuklarımız bundan etkileniyor. Okullarda tuvaletler çok temiz olmadığı için açıkçası, kız çocukları sabahtan okula gidip, bütün gün çişini tutup, ondan sonra hiç mesanesini boşaltmadan eve geliyor. Bazen anneler de bu konuda özendirici rol oynuyor. Burada mesanenin fizyolojik sınırlarını zorladığımızda mesane kasında bir zayıflama meydana geliyor. Mesane kası aynı zamanda boşalma yani işeme sırasında pompa vazifesi görür. Uzun süre idrar tutmalara bağlı olarak mesane kasının bu gücü azalıyor. Yani mesane kası işeme sırasında idrarı dışarı pompalayamıyor. Öyle olduğu zaman işeme sonrası mesanede kalan idrar miktarı artıyor. Bu da idrar yolu enfeksiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Tedavi edilmezse ileri safhalarda bizim taşma tipi idrar kaçırma dediğimiz rahatsızlık ortaya çıkıyor.”

‘CİDDİ BİR HALK SAĞLIĞI PROBLEMİ’

Kontinans Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. İlker Şen de “İdrar kaçırma toplumda oldukça yaygın, yaşın artmasıyla birlikte, yüzde 50’lere çıkan oranlarda gözleniyor. Böyle olunca ciddi bir halk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu kadar yaygın olmasına rağmen insanların yardım isteme oranı çok düşük. Bu da bilinçlendirmeyi gerektiriyor. İnsanlar bunu kader olarak algılıyor, bunun kader olmadığını, düzelebilir bir durum olduğunu insanlara anlatmamız gerekiyor” dedi.

KADINLAR KAHKAHA ATARKEN ‘ALTIMA KAÇIRACAĞIM’ DER VE KAÇIRIRLAR

İdrar kaçırmanın özellikle kadınlar arasında daha fazla görüldüğünü söyleyen Nergis Kumbasar da “Kahkaha atarken veya çok komik bir şeyde ‘Ay dur altıma kaçıracağım’ derler. Hatta kaçırırlar. Bunlar çok belirgin şeyler. Bir hapşırdığında, öksürdüğünde bu tip idrar kaçıran aslında bu bir problemin habercisi fakat bunu göz ardı eden hanımlar çok fazla” diye konuştu. DHA