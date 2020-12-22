İki doktor daha corona kurbanı oldu

Kastamonu ve Denizli’de iki sağlık çalışanı daha corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Kastamonu Özel Anadolu Hastanesi’nde Radyoloji uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, bir süre önce yakalandığını corona virüs nedeniyle çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken sağlık durumu ağırlaşan Dr. Gök, Ankara’ya sevk edildi. Ancak Dr. Vedat Gök, corona virüsüne karşı mücadeleyi kaybetti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Doktor Vedat Gök’ün hayatını kaybettiğini çalıştığı hastane duyurarak, “Hastanemizin Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Vedat Gök'ü kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Yönetimi ve tüm personelleri olarak Değerli Doktorumuzun başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi.

Türk Tabipleri Birliği de Denizli’de çalışan Aile Hekimi Dr. Soner Oğuz’u COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurarak başsağlığı dileklerinde bulundu.