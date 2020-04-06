İki hastaya aynı anda solunum desteği sağlanabilecek!

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada solunum cihazı ihtiyacı artarken, Türkiye’de de bu sorunla karşı karşıya kalınmaması için tedbirler artırıldı.

Bir yandan yerli solunum cihazı üretiminde büyük başarı elde edilirken, diğer yandan da Bartın Üniversitesi’nin, paydaşlarının da desteğiyle ürettiği ‘çoklayıcı' ile bu ihtiyaca yeni bir çözüm daha sunuldu.

3 boyutlu yazıcı aracılığıyla üretilen ‘çoklayıcı' ile bir solunum cihazının aynı anda iki hastanın tedavisinde kullanılması sağlanacak.

“BİR SOLUNUM CİHAZINI İKİ HASTA KULLANABİLECEK”

Akciğerlere büyük oranda hasar veren virüs nedeniyle bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan medikal malzemelerin başında solunum cihazlarının geldiğini aktaran Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ersin Alaybeyoğlu şunları söyledi:

* Bir yandan korona virüs hastaları solunum cihazına büyük ihtiyaç duyarken, diğer yandan da KOAH, astım gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar evde solunum cihazıyla sürekli oksijen takviyesi alıyorlar.

* Bu noktada yerli ve milli imkânlarla üretilmesinde büyük başarı gösteren solunum cihazlarına ek olarak ürettiğimiz aparatla bir cihazdan iki hastanın aynı anda kullanmasına imkân tanıyoruz.

* Böylece bu ‘çoklayıcı' ile kompresör ortamdaki havayı alıp özel tasarlanmış filtreden geçirip, azot ve oksijen olarak ikiye ayıran cihazlara olan ihtiyacın olabildiğince karşılanmasına katkı sunuyoruz.

“İLK ETAPTA ZONGULDAK’A GÖNDERİLECEK”

Aleybeyoğlu; Bartın, Karabük ve Zonguldak'taki akademisyenler ile sağlık çalışanlarının Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) koordinasyonunda büyük çaba sarf ettiklerinin altını çizerek şöyle konuştu:

* Bu cihazlardan aynı anda daha çok hastanın yararlanması için yeni bir modelleme üzerinde ilk prototip üretildi ve testler şu anda Zonguldak'ta devam ediyor.

* Testlerden olumlu sonuçlar alınması durumunda bunun da üretimini 3 boyutlu yazıcılarımız vasıtasıyla hızlı bir şekilde gerçekleştirecek ve Zonguldak'a göndereceğiz. İHA