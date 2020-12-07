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İki saat arayla coronaya yenik düştüler

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan bir çift, 2 saat arayla korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Güncellenme: 10:25, 07/12/2020
Haberler Sağlık
İki saat arayla coronaya yenik düştüler

Artuklu ilçesi Sultan Şeyhmus köyünde yaşayan 72 yaşındaki Şeyhmus Baysal ve eşi Emine Baysal, corona virüsüne yakalandı. Durumları ağırlaşan yaşlı çift Diyarbakır'da pandemi hastanesi olan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi görmeye başlayan yaşlı çiftten Şeyhmus Baysal doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken eşi Emine Baysal da 2 saat sonra tedavi gördüğü hastanede virüse yenik düştü.

Corona virüsüne yenik düşen Baysal çiftinin uzun yıllardır Sultan Şeyhmus külliyesinde görevli oldukları öğrenildi.

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Corona Diyarbakır korona Mardin Türkiye
Yayınlanma Tarihi:10:24,
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