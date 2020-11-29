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İki sağlık çalışanı coronadan hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ordu Eczacı Odası eski yöneticilerinden Eczacı Atila Ada'nın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. TTB, Gaziantep Şehitkamil'de Aile Sağlığı Merkezinde görevli deneyimli doktor Enver Özçoban'ın da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:34, 29/11/2020
Haberler Sağlık
İki sağlık çalışanı coronadan hayatını kaybetti

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ordu Eczacı Odası eski yöneticilerinden Eczacı Atila Ada’nın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurarak başsağlığı dileklerinde bulundu. TTB ayrıca, Gaziantep Şehitkamil’de Aile Sağlığı Merkezinde görevli deneyimli doktor Enver Özçoban’ın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Çıksorut Aile Sağlığı Merkezinde görevli ve sağlık camiasının sevilen doktorlarından Dr. Enver Özçoban vefat etmiştir. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

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