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İki sağlık çalışanı daha corona virüsünden hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanı Şehri Kayhan'ın ve Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi çalışanı Esra Alakuş'un corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiklerini duyurdu.

15:11 -
Haberler Sağlık
İki sağlık çalışanı daha corona virüsünden hayatını kaybetti

Bir yandan şiddet olaylarıyla mücadele eden sağlık çalışanları bir yandan da corona virüsü ile savaşıyor. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı da her geçen gün artıyor.

2 SAĞLIK ÇALIŞANI DAHA…

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son 1 saat içerisinde iki sağlık çalışanının daha hayatını kaybettiğini duyurdu. TTB yaptığı paylaşımlarda, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanı Şehri Kayhan’ın ve Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi çalışanı Esra Alakuş’un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiklerini duyurdu.

FOTO: Türk Tabipleri Birliği Twitter Hesabı

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ankara Corona Diyarbakır Sağlık son dakika Twitter
Son güncelleme: 15:23 23.09.2020
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