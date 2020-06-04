İkinci dalga olacak mı? Corona virüsü için dikkat çeken uyarılar…

Doğu ve ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, yapılan düğün ve mevlitler ile kurulan taziye çadırlarının corona virüsü vaka sayısını artırdığını belirtti. Önümüzdeki iki haftaya dikkat çeken Prof. Dr. Tekin, “İkinci dalganın oluşup oluşmayacağını, iki haftada görebileceğiz” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DALGA OLACAK MI?

Önümüzdeki iki haftaya dikkat çeken Tekin, “İkinci dalganın oluşup oluşmayacağını, bir iki haftada görebileceğiz. Toplum olarak buna dikkat edersek, vaka sayımızdaki artış çok olmayacak. Ama biz maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmezsek vaka sayımız çok artabilir. Yeni normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmamız gerekiyor” diye konuştu.

BAKAN’DAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgınıyla ilgili açıklama yaptı. İkinci dalga konusuna değinen Bakan Koca, büyük bir dalga beklemediğini belirterek “Kurallara uymak kaydıyla küçük birtakım etkilenmeler olabilir ama biz eskisine göre, ilk dönemlere göre daha tecrübeliyiz” dedi.