İl il corona virüslü vaka sayısı: Türkiye’de kaç sağlık çalışanı corona virüs oldu?

Tüm dünyada dalga dalga yayılan ve binlerce fazla kişinin ölümüne yol açan corona virüsü Türkiye’de yayılıyor. İlk günden beri merak edilen corona virüsünün görüldüğü şehirler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Fahrettin Koca, toplamda 39 ilde can kaybının olduğunu açıkladı. Bakan Koca, Türkiye'deki can kaybı sayısının 277'ye vaka sayısının ise 15 bin 679'a ulaştığını paylaştı. İşte en çok vaka görülen iller…
HANGİ ŞEHİRDE KAÇ VAKA VAR?
Kırklareli 35
Edirne 89
Tekirdağ 101
İstanbul 8.852
Kocaeli 410
Sakarya 207
Yalova 46
Çanakkale 24
Balıkesir 87
Bursa 135
Bilecik 5
Kütahya 5
Eskişehir 83
Düzce 21
Bolu 6
Bartın 8
Zonguldak 112
Karabük 10
Kastamonu 13
Çankırı 13
Sinop 31
Çorum 29
Amasya 24
Samsun 112
Yozgat 13
Kırıkkale 22
Ankara 712
Kırşehir 4
Nevşehir 18
Kayseri 109
Aksaray 4
Afyonkarahisar 11
Uşak 38
Manisa 65
Isparta 268
Konya 584
Niğde 3
Adana 197
Karaman 12
Mersin 9
Antalya 95
Muğla 43
Aydın 12
Denizli 81
İzmir 853
Osmaniye 31
Gaziantep 37
Kilis 16
Hatay 22
Şanlıurfa 33
Kahramanmaraş 15
Adıyaman 26
Malatya 49
Sivas 67
Erzincan 17
Tunceli 6
Bingöl 8
Muş 11
Elazığ 9
Diyarbakır 26
Batman 2
Mardin 34
Şırnak 1
Hakkari 2
Van 26
Bitlis 22
Siirt 32
Ağrı 29
Erzurum 86
Bayburt 18
Giresun 61
Ordu 73
Trabzon 74
Rize 88
Artvin 15
Ardahan 5
Kars 25
Iğdır 25
İLLERİ AÇIKLADI
Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya bunun benzerini yaptı, bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu.
Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul’da. İstanbul’daki vaka sayısı 8 852. %60’lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli.
Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. %60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli.
Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok.
Burada ağırlıklı olarak İstanbul, devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Balıkesir, Zonguldak, Adana.
Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 79,5'i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 74,7'si 60 yaşın üzerinde. Ayrıca risk grubunu hep söylüyoruz, kronik hastalığı olanlar için hipertansiyonu örnek olarak gösteriyorum.
Johns Hopkins University
KAÇ SAĞLIK ÇALIŞANI CORONA VİRÜSÜNE YAKALANDI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 601 sağlık çalışanının corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.