İl il corona virüslü vaka sayısı: Türkiye’de kaç sağlık çalışanı corona virüs oldu?

Tüm dünyada dalga dalga yayılan ve binlerce fazla kişinin ölümüne yol açan corona virüsü Türkiye’de yayılıyor. İlk günden beri merak edilen corona virüsünün görüldüğü şehirler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Fahrettin Koca, toplamda 39 ilde can kaybının olduğunu açıkladı. Bakan Koca, Türkiye'deki can kaybı sayısının 277'ye vaka sayısının ise 15 bin 679'a ulaştığını paylaştı. İşte en çok vaka görülen iller…

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ VAKA VAR?

Kırklareli 35

Edirne 89

Tekirdağ 101

İstanbul 8.852

Kocaeli 410

Sakarya 207

Yalova 46

Çanakkale 24

Balıkesir 87

Bursa 135

Bilecik 5

Kütahya 5

Eskişehir 83

Düzce 21

Bolu 6

Bartın 8

Zonguldak 112

Karabük 10

Kastamonu 13

Çankırı 13

Sinop 31

Çorum 29

Amasya 24

Samsun 112

Yozgat 13

Kırıkkale 22

Ankara 712

Kırşehir 4

Nevşehir 18

Kayseri 109

Aksaray 4

Afyonkarahisar 11

Uşak 38

Manisa 65

Isparta 268

Konya 584

Niğde 3

Adana 197

Karaman 12

Mersin 9

Antalya 95

Muğla 43

Aydın 12

Denizli 81

İzmir 853

Osmaniye 31

Gaziantep 37

Kilis 16

Hatay 22

Şanlıurfa 33

Kahramanmaraş 15

Adıyaman 26

Malatya 49

Sivas 67

Erzincan 17

Tunceli 6

Bingöl 8

Muş 11

Elazığ 9

Diyarbakır 26

Batman 2

Mardin 34

Şırnak 1

Hakkari 2

Van 26

Bitlis 22

Siirt 32

Ağrı 29

Erzurum 86

Bayburt 18

Giresun 61

Ordu 73

Trabzon 74

Rize 88

Artvin 15

Ardahan 5

Kars 25

Iğdır 25

İLLERİ AÇIKLADI

Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya bunun benzerini yaptı, bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu.

Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul’da. İstanbul’daki vaka sayısı 8 852. %60’lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli.

Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. %60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli.

Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok.

Burada ağırlıklı olarak İstanbul, devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Balıkesir, Zonguldak, Adana.

Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 79,5'i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 74,7'si 60 yaşın üzerinde. Ayrıca risk grubunu hep söylüyoruz, kronik hastalığı olanlar için hipertansiyonu örnek olarak gösteriyorum.

Johns Hopkins University

KAÇ SAĞLIK ÇALIŞANI CORONA VİRÜSÜNE YAKALANDI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 601 sağlık çalışanının corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.