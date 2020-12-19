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İl sağlık müdürü ve hastane başhekimi virüse yakalandı

Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat ve Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu'nun corona virüsü testleri pozitif çıktı.

Güncellenme: 13:44, 19/12/2020
Haberler Sağlık
İl sağlık müdürü ve hastane başhekimi virüse yakalandı

Hatay’da kentin sağlık sisteminin başındaki iki yöneticinin PCR testleri pozitif çıktı. Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat ve Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu’nun durumlarıyla ilgili açıklama şehrin milletvekilinden geldi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Hambolat ve Bayrakçıoğlu’nun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Çelik, paylaşımında, “Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı Hatayımız için gecesini gündüzüne katan İl Sağlık Müdürümüz Mustafa Hambolat ve Bölge Hastanesi Başhekimimiz Mahmut Bayrakçıoğlunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Değerli hocalarımıza rabbimden acil şifalar diliyor, sağlıkla görevlerine başlamalarını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi. DHA

Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu (DHA)

AK Parti hastane Hatay Sağlık sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:13:38,