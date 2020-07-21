İl sağlık müdüründen korkutan açıklama: Son bir hafta içerisinde tırmanışa geçti

Rize Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Tepe, 11 gün önce yaptığı açıklamada il genelinde vakası sayısının 50’nin üstünde olduğuna dikkat çekerek vatandaşları uyarmıştı. Bugün bir açıklama daha yapan Tepe, daha önce yapılan uyarılara vatandaşların dikkat etmediğini ortaya çıkarmış oldu. Tepe, açıklamasında il genelinde yeni vaka sayının 100’ü geçtiğini söyledi.

“HASTANE YIĞILMA OLMASIN DİYE YURT KULLANILMAYA BAŞLANDI”

Sağlık İl Müdürlüğünün resmi internet sayfasından Dr. Mustafa Tepe’nin imzasıyla yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

* Son bir ay içerisinde ilimiz genelinde Covid-19 vaka sayılarında artış gözlenmeye başlanmıştır. Bu artış özellikle de son bir hafta içerisinde tırmanışa geçmiştir.

* Şuan için ne yazık ki, aktif pozitif vaka sayımız 100'ün üzerindedir. Hatta bu amaçla testi pozitif olup, klinik anlamda hiçbir şikâyeti, belirtisi olmayan ancak bulaştırıcılığı mevcut hastaları takip edebilmek için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizin bitişiğinde şuan için boş olan öğrenci yurdumuzu da devreye soktuk.

Yurdun devreye sokulmasının amacının, artan vaka sayıları ile son günlerde zorlanan hastane kapasitesini rahatlatmak olduğunu ifade eden Sağlık İl Müdürü Tepe, “Böylece bir yandan hastanelerde yer yokluğu yüzünden hastaları evine göndermeyip olası bulaşın önüne geçmek, bir yandan da semptomları olmasa da pozitif olan bu hastaların tedavi süreçlerini kontrolümüz altında gerçekleştirmektir” ifadeleri kullanıldı.

“ARTIŞIN NEDENİ UYARILARI DİKKATE ALINMAMASI”

Yapılan tüm uyarılara rağmen kalabalık topluluk içerisinde kuralların hiçe sayılması nedeniyle özellikle Rize Merkez ile Çayeli ve Kalkandere ilçelerinde vaka sayılarının hızla arttığı vurgulayan Tepe, şunları söyledi:

* İlimiz Merkez ve bağlı köyler, Çayeli ve Kalkandere'de vaka sayılarımız hızlı artmaktadır. Tüm uyarılarımıza rağmen görüldü ki halen yaş günü kutlamaları, düğün ve cenazeler, kafeterya ve pastaneler gibi organizasyon ve mekânlarda maske ve mesafe gibi kurallar hiçe sayılmış, kurallar bizim iyiliğimize değilmişçesine vurdumduymaz bir tavır takınılmıştır.

* Gerekli cezaların yazılıyor olması da tedbirlerin ihlalinde birçok yerde yeterince caydırıcı olamamıştır. Keza herkesin başına her ortamda jandarma, polis bulundurmakta mümkün ve gerekli de değildir.

* Görüldü ki; çay ocağı, kafe ve restoran gibi mekânlarda mesafeli oturmak bir yana neredeyse omuz omuza, sanki salgın yokmuş gibi bir arada maskesiz, tedbirsiz bulunulmuştur.

“GENÇLER EVDEKİ YAŞLILARA BULAŞTIRIYOR”

Kapalı ve kalabalık yerlerde kurallara uymadan vakit geçiren gençlerin hiç bir semptom göstermeden hastalığa yakalandıklarını vurgulayan Tepe, şunları belirtti:

* İlimize ait vakaları analiz ettiğimizde yaş grubunun oldukça düştüğünü, virüs taşıdığının farkında bile olmayan halen olayın ciddiyetinden uzak gençlerin virüsü evdeki büyüklerine bulaştırdığını görüyoruz.

* Gençlerimizin yaşların getirdiği enerjilerinin, sabırsızlıklarının eğlence ve muhabbete olan düşkünlükleri tedbirsizlik ve kural tanımamazlıkla birleştiğinde ne yazık ki en ağır bedelini sevdikleri, anne babaları, büyükleri, çevre ve tüm toplumumuz ödemektedir.

“İŞİN ŞAKASI YOK”

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Tepe, açıklamalarına şöyle devam etti:

* Artık işin şakası, asla hafife alınacak tarafı yoktur. İller arası hareketliliğin maksimuma çakması, yaklaşan kurban bayramı, havaların ısınması, nişan, düğün mevsimi, artan turizm faaliyetleri, çay sezonunun içerisinde bulunmamız gibi sebeplerden dolayısıyla kişisel temas ve riskimiz çok artmıştır.

* İvedilikle herkesi bilinçli bir şekilde maske takmaya, sırf zaman geçirmek, eğlenmek, muhabbet etmek için toplu tüm mekânlarda bulunmamaya, toplu taşıma araçlarına asla ama asla maskesiz binmemeye, her gördüğü kalabalık ortamdan bilinçli bir şekilde kaçınmaya kendi sağlıkları için özellikle davet ediyoruz.