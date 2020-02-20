İlaç zammına hem eczacılar hem de vatandaş tepki gösterdi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 14 Şubat 2020 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda; tıbbi ilaçlara yüzde 12.10 zam yapıldı. Zamma hem vatandaşlar hem de Türk Eczacıları Birliği tepki gösterdi.

HEM ÇOĞU İLAÇ YOK HEM DE ZAMLI

Bursa’da yaşayan vatandaşlar, özellikle nörolojik, kardiyoloji ve grip ilacının olmayışından yakınarak zamma tepki gösterdi.

Bursa’da yaşayan Mustafa Ergün isimli vatandaş, doktorun kendisine yazdığı nörolojik ilacı eczanede bulamadığını söyleyerek, “Bırakın eczane de aradığım ilaç depolar da yok. İlaç bu. Yok diye bir şey olur mu? Birde zam geldi. 870 TL SGK ödüyorum. Geliyorum ilaca para ödüyorum” diye konuştu.

İLACIN ONJİNALİNİ BULAMIYORUZ

“Oğlum için yazılan ilacı alabilmek eczaneye geldiğini belirten Alper Cebe de “Fakat aradığım ilaçların yerine eş değeri var. Orijinalini Bulamıyoruz. Devletin buna bir an önce el atmasını istiyorum” diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Kendisinin de ilaç bulmakta zorlandığını belirten Tekin Kalkan isimli bir diğer vatandaş da ilaç bulma noktasında sıkıntı yaşadıklarını ve mağdur olduklarını söyleyerek, “Tedavilerimiz eksik kalıyor. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bu konuya bir el atsınlar” dedi.

“ARTIK İLAÇ OLDUĞUNDA ŞAŞIRIYORUZ”

Esnaflıktan emekli Muhittin Koldaş da ilaç konusunda yetkililere sitemkâr. “Artık var dendiği zaman şaşırıyoruz. Yok dendiğinde de normal karşılıyoruz” diyen Koldaş, “Çünkü aradıklarımızın çoğunu bulamıyoruz. Bu hoş bişi değil, benim çocuğum özel durumu olan bir çocuk. 1996 yılından beri bakıma muhtaç. İlacı aksattığında mağdur durumda kalıyor. Zam olayına gelince artık takip edemiyoruz. Yazık günah. Ben emekliyim, Esnafım. Bir de tek maaşla çalışanın Allah yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

“NE YAPACAĞIMIZI BİLEMİYORUZ”

Bursa’da yaşayan Nazan Gülşen de, aradıklarını ilaçları bulamadıklarından dret yanarak şöyle konuştu; “Bulunamayan ilaçlar konusunda çok zor durumdayız. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bırakın nereye müracaat edeceğimizi de bilmiyoruz. Eş değer olanlarda yok zaten. İlaç ücretleri zaten felaketti. Zamla iyice felaket oldu. Hem eczaneye para veriyoruz. Hem maaştan kesiliyor. Ondan sonra da sağlık, ilaç bedava diyorlar. Neresi bedava bunun.”

VATANDAŞ BU İLAÇLARI BULAMIYOR

Vatandaşın en çok sorduğu ancak bulamadığı ilaçlardan birkaçı: Merasa Fort 24 Tablet, eş değeri Dogmatil Tablet, Solian, Zedprex, (Nörolojik), Cardura 4 Mg. (Tansiyon) Coumadin 5 Mg 28 tablet (Kardiyoloji) Oseflu 75 mg. Enluvir 75 mg. (Grip)

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ DE ZAMMA TEPKİ GÖSTERDİ

İlaca gelen zamların eczacıların kârını düşürdüğü belirten Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, yerli ilaçların kutu bazında eridiğini bunun sonucunda ilaçta dışa bağımlı hale gelindiğini söyledi. Çolak, “Bunun önüne geçmek için yerelleşme çalışmaları yapılıyor. Ancak ilaç pazarında bunun karşılığını henüz görmedik”

BİZ PAHALI İLACI SAVUNMUYORUZ

İlaca her zam geldiğinde hastanın cepten yaptığı ödemelerin arttığının bilinen bir gerçek olduğunu söyleyen Çolak, katılım payı, ilaç fiyat farkı gibi adlar altında ödemelerin yüzde 18’leri bulduğunu hatırlattı. Diğer tarafta kamunun da ilaç harcamalarının arttığına dikkat çeken Çolak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Biz pahalı ilacı savunmuyoruz. Hastanın ilaca erişiminin her şeyden önemli olduğunu savunuyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için de hem eczanelerin yaşaması lazım, hem de ilacın piyasada olması lazım. İlaç firmaları fiyat politikalarından ötürü üretim yapmazsa ya da ilacı getirmezse pek çok sıkıntı baş gösteriyor. Dönem dönem yaşadığımız ilaç yoklukları, bazı ilaçların piyasada kısıtlı olması bundan kaynaklanıyor. Tüm bu tablo içerisinde eczacıların gelirinin ciddi bir biçimde eridiğini söylemek mümkün. Açıkça söyleyebilirim ki bu zam, eczacı kârlılık oranlarını düşürdü. Eczane kârlılığının hesaplanmasında kademeli bir sistem söz konusu. İlaç fiyatı arttıkça eczacının kârı düşüyor.

Hastaya zarar vermeyecek, eczacıyı koruyacak, kamu maliyesine gereksiz şekilde yük olmayacak, ilaç firmalarının ilacı Türkiye’de bulundurmalarını garanti edecek bir sistemin oluşması lazım. Bunun için de Türk Eczacıları Birliği’nin de dâhil olduğu bir planlama ile tüm basamakların gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.”