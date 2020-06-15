Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kerem Doğa Seçkin ‘İleri yaşlarda tüp bebek tedavisi ile gebe kalınabilir mi? Genetik incelemenin gerektiği durumlar nelerdir?’ konularında bilgiler verdi:

Tüp bebek tedavisi için ileri yaştan kastımız tamamen yumurta yaşı ve kalitesiyle bağlantılı yaş olduğu için 40 yaş ve üstüdür. 44 yaş üzerinde elde edilecek yumurtalar ile gebelik elde edilme ihtimali yüzde 1’in altındadır. Bunun nedeni bu yaşlarda olan yumurtalarda genetik (kromozomal yapısal ve sayısal) problemlerdir.

Yumurta mikroskop altında bakıldığında bazı kriterlere uyup uymamasına göre olgun olup olmadığı anlaşılabilir fakat genetik olarak normal olup olmadığı bilinemez. İşte bu basamakta PGT dediğimiz Preimplantasyon genetik tarama yapılmaktadır. Yine sperm sayısının ileri derecede düşük olduğu hasta grubunda da genetik tarama yapmak ve bunun sonucuna göre genetik olarak normal olan embriyoları transfer etmek doğru seçenek olacaktır. Ayrıca tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan ve yine tekrarlayan düşükleri olan hastalarda bu genetik taramanın yapılması uygun bir yaklaşım olacaktır.