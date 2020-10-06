İş görmezlik raporunu artık filyasyon ekipleri verecek

Pandeminin başından itibaren, özellikle karantinaya alınması gereken çalışanlar açısından izin sorunu sıkıntısı yaşandığını belirten İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) uzmanları, vatandaşların rapor için sağlık kuruluşlarına gitmesi gerektiğini ve bunun bulaşı artırdığını vurguladı.

Konu ile ilgili alınan bir kararla, sahada aktif çalışan filyasyon ekipleri artık hastalara ve temaslılara izole olmaları gereken süre boyunca ihtiyaçları olan iş göremezlik raporu yazabilecek.

2 EKİM’DEN İTİBAREN UYGULAMA BAŞLADI

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED)'den yapılan yazılı açıklamada, temaslı veya pozitif vakaların izolasyonlarının sağlanmasını salgının önünü kesmek için en öncelikli önlem olarak tanımladıkları belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

“*Karantina listesindeki kişilerin SGK'ya otomatik olarak bildirilerek raporlu sayılabilecekleri ya da filyasyon ekibine bu yetki verilerek bu bulaşın önlenebileceğini belirtmiştik. Bakanlık tarafından bu talebimizin salgının 7. ayında da olsa yerine geldiğini görmekteyiz.

*Filyasyon ekiplerinin kullandığı FİTAS’a (Filyasyon Takip Sistemi) eklenen rapor sekmesi ile sorun bir şekilde çözülmüş oldu. Covid19 nedeni ile karantinaya alınan vatandaşlarımızın iş yerlerine vermek için ihtiyacı olan raporlar 02.10.2020 tarihinden itibaren filyasyon ekiplerince verilebilecek ve vatandaşların karantinalarını bozmalarına gerek kalmayacak.

*İzolasyondaki vaka ve temaslıların istirahat raporlarının oluşturulması FİTAS-SGK entegrasyonuyla sağlanmıştır. Bu sayede danışman doktorlar e-raporları FİTAS üzerinden oluşturabilecektir. Oluşturulan istirahat raporları SGK tarafından sonuçlandığında kişilere bilgilendirme SMS'i gönderilecektir.

*Vatandaşlar raporlarına e-Nabız ve e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilecektir.”