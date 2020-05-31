İstanbul Tabip Odası: Yanlış bilgi paylaşımımız için özür diliyoruz

İstanbul Tabip Odası twitter hesabından dün yaptığı paylaşımla corona virüsü nedeniyle Hemşire Dilek Akçabelen’in hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Dilek hemşirenin sağlık durumuyla hakkında yaptığı paylaşım üzerine İstanbul Tabip Odası ikinci bir açıklama yaptı.

“ÖZÜR DİLİYORUZ”

Yapılan paylaşım nedeniyle Dilek hemşirenin ailesinden özür dileyen İstanbul Tabip Odası, “Dün akşamki yanlış bilgi paylaşımımız için başta ailesi olmak üzere özür diliyoruz. Umudumuzu koruyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Tabip Odası dün akşam saatlerinde Twitter hesabından corona virüsüne yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen’in hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

BAKAN KOCA SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Dilek hemşirenin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dilek hemşirenin her şeye rağmen hayatla bağını koruduğunu belirten Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Dilek hemşiremizin yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. COVID-19'a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisandan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor.”

İSTANBUL TABİP ODASI: YANLIŞ BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN ÖZÜR DİLİYORUZ

Bakan Koca’nın açıklamasının ardından İstanbul Tabip Odası ise bugün Twitter üzerinden ikinci bir açıklama yaptı. Yanlış bilgi paylaşımı için Dilek hemşirenin ailesinden özür dileyen İstanbul Tabip Odası, şu ifadeleri kullandı; “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dilek Hemşirenin durumu hakkında ”öncekinden ciddi ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor” açıklamasını yaptı. Dün akşamki yanlış bilgi paylaşımımız için başta ailesi olmak üzere özür diliyoruz. Umudumuzu koruyoruz.”