İstanbul Tabipler Odası: Büyük kaosa göre düzelme var ama…

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun açıkladığı raporda Nisan ayının nabzını tutuldu. ‘Korona Günlerinde İstanbul'da Sağlık-5 13-19 Nisan Haftası Raporu’ adıyla çarpıcı bilgiler paylaşan İstanbul Tabip Odası, sahadan topladıkları bilgileri aktardı.

İstanbul Tabip Odasının raporuna göre iki günlük sokağa çıkma yasağının bittiği günlerde sokaklarda daha çok kişi olduğu belirtildi. Ayrıca sağlık çalışanlarının hala kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı çektiğinin aktarıldığı raporda COVID-19 dışındaki hastaların ihtiyaçlarına da dikkat çekildi.

İşte İstanbul Tabip Odasının raporu…

Korona Günlerinde İstanbul'da Sağlık-5 13-19 Nisan Haftası Raporu

İlk olarak 31 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde tespit edilen Koronavirüs pandemisi dünyada ve ülkemizde bütün hızıyla devam ediyor.

Bu çerçevede İstanbul'daki sağlık kurumlarında 13-19 Nisan haftasında yaşananlara dair sahadaki meslektaşlarımızdan topladığımız bilgi ve gözlemlerimizden öne çıkanları paylaşmak istiyoruz:

*11-12 Nisan günleri uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının ertesinde İstanbul sokaklarının önceki günlere göre daha canlı olduğu; keza Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 14 Nisan akşamı salgının yayılma hızını kontrol altına aldıklarını açıklamasının ertesinde de sokağa çıkan insan sayısının arttığı görüldü.

*Algoritma değişikliği nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısı azalmakla birlikte İstanbul'da salgının başlangıcından bu yana COVİD-19 nedeniyle yatan/çıkan hasta sayısı 10.000'i aştı; hastaneler hekimlerin ve sağlık çalışanlarının büyük gayretleriyle ilk haftalarda yaşanan büyük kaosa göre genel olarak daha organize olmakla birlikte ciddi sorunlar devam ediyor.

*Geçtiğimiz hafta içinde hayatını yitiren İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu ve Nişanca Aile Sağlığı Merkezi (ASM) aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı ile birlikte salgının başlamasından bu yana İstanbul'dan kaybettiğimiz meslektaşlarımızın sayısı dokuza yükseldi. (Acılı ailelerine, mesai arkadaşlarına ve hekim camiasına bir kez daha başsağlığı diliyoruz.)

*Sağlık kuruluşlarında maske, önlük, eldiven gibi koruyucu donanım eksikliği ilk haftalara göre azalmakla birlikte devam ediyor; birçok hastanede vardiyalı çalışmaya geçilmekle birlikte bazı hastanelerde özellikle asistanlar hala daha aralıksız 36 saat çalıştırılıyor.

CORONAYA YAKALANAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 2 BİNE YAKLAŞTI

*Pandemi mücadelesinin en ön saflarında yer alan hekimler, sağlık çalışanları için testler, filyasyon çalışmaları düzenli ve yeterli ölçüde yapılmıyor; İstanbul'da bugüne kadar enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 2 bine yaklaştı.

*Pandemiye karşı sahada filyasyon çalışmalarını yürüten İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve rutin faaliyetlerini yürüten ASM çalışanları arasında enfekte sağlık çalışanı sayısında artış sürüyor.

*Covid-19 dışı hastaların ertelenemez sağlık hizmeti ihtiyaçları için sıkıntılar giderek büyüyor, bu hastalar hizmet alacak sağlık kurumu bulmakta zorlanıyorlar.

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*Toplu bulunulan mekanlarda maske takma zorunluluğu getirilip maske satışı yasaklanmasına ve maskelerin eczanelerden temin edileceği duyurulmasına rağmen yeterli ve düzenli dağıtım yapılamıyor, vatandaşlar mağdur oluyor.

DSÖ’NÜN ÖNERDİĞİ SİSTEME UYULMUYOR

*Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği kodlama sistemine uyulmuyor; bütün klinik bulguları uymasına ve COVİD-19 olarak kabul edilip tedavi görmelerine rağmen PCR testi pozitif çıkmayan hastalara ve ölümlere Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarında yer verilmiyor.

*İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 13 Nisan tarihli yazısıyla hastanelerde Müdürlükten izin alınmadan COVİD-19'la ilgili bilimsel araştırma yapılmasını yasakladı. (Yorumsuzdur.)

Özetle; Covid-19 pandemisinin altıncı haftasında da İstanbul'daki sağlık kurumlarında ciddi sıkıntılar yaşanmaya; yanlış politikaların ve organizasyon bozukluklarının bedelini hekimler, sağlık çalışanları ödemeye devam ediyor.

Kamuoyuna duyururuz.