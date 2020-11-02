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İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı: Böyle giderse yoğun bakım yatak sayısında ciddi bir ihtiyaç olacak

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yoğun bakım doluluk oranının arttığına dikkat çekerek corona virüsü konusunda vatandaşları uyardı. Tükek, “Yoğun bakım yatak sayısında böyle giderse önümüzdeki günlerde ciddi bir ihtiyaç olacak. Kalabalık yerlerden uzak durun. Durum ciddi” dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:39, 02/11/2020
Haberler Sağlık
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı: Böyle giderse yoğun bakım yatak sayısında ciddi bir ihtiyaç olacak

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.9 oldu.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, entübe hasta sayısındaki artışa dikkat çekerek yoğun bakım yatak sayısındaki ihtiyacın artacağı konusunda uyarıda bulundu.

“GEREKMEDİKÇE EVDEN ÇIKMAYIN”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tükek, şu ifadeleri kullandı:

* Yoğun bakım doluluk oranı artıyor. Entübe hasta sayısı artıyor.

* Yoğun bakım yatak sayısında böyle giderse önümüzdeki günlerde ciddi bir ihtiyaç olacak. Kalabalık yerlerden uzak durun.

* İşe gitmek zorunda olmayan vatandaşlarımız gerekmedikçe evden çıkmayın. Durum ciddi.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Son 24 saatte 2 bin 302 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 379 bin 775'e çıktı. 76 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 10 bin 402'ye yükseldi.

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Corona istanbul Sağlık Sağlık Bakanlığı sosyal medya Türkiye
Yayınlanma Tarihi:20:36,
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