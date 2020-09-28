İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Tükek: 2-3 ay daha dişimizi sıkalım

Corona virüsü salgınında yeni hasta sayısı azalma eğilimindeyken İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da vaka artış hızındaki yavaşlamanın devam ettiğini belirten Tükek, “Anadolunun ateşi de sönüyor” dedi.

“BUNLAR BİZİ UMUTLANDIRIYOR”

Tükek, açıklamasında şunları belirtti:

* Daha önce yazdığım gibi İstanbul'da vaka artış hızında yavaşlama devam ediyor. Anadolu'nun ateşi de sönüyor.

* Yatan hasta ve yoğun bakım hasta sayılarımız da makul düzeyde. Bunlar bizleri umutlandırıyor.

* Yaptığımız bir çalışmada pnömoni geçirenlerde antikor geliştirme oranı %85-90.

“2-3 AY DAHA DİŞİMİZİ SIKALIM”

* İyi bir filyasyon, sıkı tedbirler, herkes tarafından kurallara uyum bize güzel sonuçlar getirecek.

* Hastalığın daha hafif seyrediyor olması bizi rehavete sürüklemesin. Şurda 2-3 ay daha dişimizi sıkalım.

* Sağlıklı yakın bir gelecek için kurallara uymaya devam edelim.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

27 Eylül Pazar gününün corona virüsü tablosuna göre, 68 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 7 bin 997 oldu. Bin 467 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 314 bin 433’e yükseldi.