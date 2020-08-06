İstanbul’da acil servislerde corona testi yoğunluğu!

Uzmanlar bayramda corona virüsüne karşı sıkı tedbirler alınmasının altını çizerek, bayram sonrası vaka sayılarının artış gösterebileceğine yönelik uyarılarda bulunmuştu. Ancak tüm bu uyarılara rağmen bayramı İstanbul'da geçirenler plajlara ve vapur iskelelerine akın etti.

Vapurları ve plajları tıka basa dolduran vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ve alınması gereken tedbirleri hiçe saydı. Bayramın ardından hastanelerin acil servislerine gelerek test yaptırmak isteyenlerin sayısının önceki haftalara göre yoğun olduğu, günlük vaka sayısının ise artış gösterdiği dikkat çekti.

SÖZCÜ, ACİL SERVİSE GİTTİ

Bu durumu yerinde gözlemlemek için Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gittik. Burada görüştüğümüz, corona virüsü testi yaptırmak isteyen vatandaşlar, önce acil servisteki danışma birimine giderek form doldurduklarını ardından ise sırada beklemeye başladıklarını anlattı. Hastane çalışanları ise hastaneye başvuranların sayısının geçtiğimiz haftalara göre daha yoğun olduğunu ifade etti. Öte yandan sırada bekleyen hastaların sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği de gözlemlendi.

VAKA SAYILARINDA ARTIŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

SÖZCÜ'ye konuşan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Ekmez de sürecin şeffaf yönetilmediğini vurgulayarak, “Vaka sayılarında gerek hastane başvuruları gerek yatan hasta sayılarında ve gerekse yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda bir artış söz konusu. Birçok hastanede rutin sağlık hizmetleri için açılan servislerin yeniden pandemi servislerine dönüştürüldüğünü gözlemliyoruz.

Devletin pandemi konusundaki bilinçli pasif pozisyonu nedeniyle ilerleyen günlerde vaka artışına bağlı sıkıntılarla karşılaşmamız sürpriz olmayacaktır. Pandemi gibi hala insanlarımızın ölümüne neden olan bir konuda alınacak önlemlerin sosyal mesafe ve maske kullanımına sınırlandırılması bu sonuçlarla karşılaşmamızın ana nedeni gibi durmaktadır” ifadelerini kullandı.

ACİL SERVİSLERDEKİ BULAŞ RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

Acil servislerdeki yoğunluğa dikkat çeken Dr. Ekmez şöyle konuştu; “İstanbul'da kamu hastanelerinde acil ünitelerine başvuran hasta sayısı neredeyse pandemi öncesi dönemdeki kadardır. Acil üniteleri ne yazık ki Sağlık Bakanlığı'nın yanlış uygulamaları nedeniyle acil hastalara hizmet veren üniteler olmaktan çıkmış, rutin poliklinik hizmeti veren yerler haline gelmişti. Bu durumun pandemi döneminde de devam ediyor olması beraberinde acil ünitelerine başvuran olası COVID-19 enfekte hastaların bu enfeksiyonu farklı şikayetlerle acillere başvuran diğer hastalara bulaştırma riskini de açığa çıkarmaktadır.

Şu anda kamu hastanelerinde corona virüsü ile enfekte olan ve yatış kararı verilen hastalar için yer sıkıntıları baş göstermeye başlamıştır. Dönem dönem hastanelerde yer kalmadığı için hastalar acil müşahede birimlerinde takip edilmek durumunda kalmaktadır”