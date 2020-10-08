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İstanbul’da bir hekim daha coronadan hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul'da görev yapan Doktor Recep Ali Köseoğlu'nun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
10:44 -
Haberler Sağlık
İstanbul’da bir hekim daha coronadan hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul’da çalışan meslektaşımız Dr. Recep Ali KÖSEOĞLU’nu COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

DÜN DE GENÇ DOKTOR HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İstanbul’da dün de Covid-19 nedeniyle 14 gün izolasyon sonrası çalışmaya başlayan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli beyin ve sinir cerrahisi uzmanı 30 yaşındaki Dr. Ahmet Akbaş evinde hayatını kaybetmişti.

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