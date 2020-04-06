İşte coronaya karşı başarılı olan iki ilaç!

Yaklaşık 100 bin corona hastası olan Almanya'da ölüm sayısı diğer ülkelere göre düşük seviyede ve yakında daha da düşmesi bekleniyor.

Almanya, önlemlerin kademeli olarak azaltılmasını tartışırken, Avusturya'da bazı dükkanların açılmasına izin verildi.

Bu arada, 40 binden fazla yoğun bakım yatağı ile başı çeken Almanya olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinde ağır corona hastalarına tedavi için kullanılan 3 ilaç açıklandı.

3200 HASTA ÜZERİNDE DENENDİ

INSERM adlı kuruluş tarafından koordine edilen araştırmalara göre, 3200 hasta üzerinde denenen ve başarı sağlanan ilaçlar listelendi.

Listenin başında, ebolaya karşı geliştirilen Remdesivir bulunuyor.

Başka bir etkili olarak, 80 yıllık Bayer ürünü sıtma ilacı Chloroquin içeren Resochin.

Bunları, ilaç kombinasyonu Lopinavir/Ritonavir takip ediyor. Bu ilaç daha çok AIDS'e neden olan HIV virüslerine karşı kullanılıyor.

İLAÇLARLA İLGİLİ UYGULAMA SONUÇLARI

CHLOROQUIN: Alman Bayer ilaç firması tarafından 80 yıl önce geliştirilen Resochin'in corona hastaları üzerinde olumlu ve iyileştirici etkileri görüldü.

Bayer CEO'su Wener Baumann, “Laboratuvar ve klinik uygulamalarda Resochin'in, virüsü baskıladığını gördük” dedi.

Bu ilacın yoğun dozda kullanılması gerektiği, yan etkilerinin ise ayrıca incelenmesinde zorunluluk bulunduğu belirtiliyor.

Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya için yüksek miktarda Chloroquin depo ettiklerini açıkladı.

Bayer firması da, bu ilacın Avrupa'da daha fazla üretimi için harekete geçti.

REMDESIVIR: Amerikan Gilead firmasının tüm dünyadaki hastane ve doktorlardan sipariş almaya başladığı ilaç, Almanya'daki üç büyük hastane ile birlikte dünyadaki 50 hastanede kullanılıyor.

Almanya'da ilk coronalı hastanın geldiği Münih'teki Schwabing Hastanesi, bu ilaçla aynı zamanda Almanya'da ilk coronalı hastayı tedavi eden hastane oldu.

İlaç bir yandan kullanılırken, laboratuvar sonuçları da corona virüsüne karşı etkili olduğunu ortaya koydu.

Amerikan ilaç firması Gilead, “Yakın zamanda kullanımına izin çıkarsa, dünyadaki herkesin alabilmesi için gereken her şeyi yapacağız” açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün de üzerinde çalıştığı ilaca bu ayın sonundan itibaren izin çıkması bekleniyor.

LOPINAVIR/RITONAVIR KOMBİNASYONU: AIDS'e neden olan HIV virüsüne karşı kullanılan bu kombinasyon (Kaletra/Aluvia), başka birçok virüse karşı da etkili olabiliyor.

Ancak Çin'deki denemeler bu ilacın, coronaya karşı pek de başarılı olamadığını gösterdi.

Bunun nedenini geç kullanmaya başlanmasına bağlayanlar var. Ancak ilacı üreten firma Abbvie, yine de klinik araştırmaların sürdürülmesi için destekler veriyor.

Bu ilaca şu an için sadece ümit olarak bakılıyor.