İşte COVID-19 tedavisinde kullanılacak, Çin’den getirtilen o ilaç…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu’nun toplantısından sonra Türkiye’deki COVID-19 hastalığı için uygulanan tedaviler ve kullanılan ilaçlarla ilgili bilgiler verdi. Koca yaptığı açıklamada etkinliği gösterilmiş bir ilacı Çin’den getirdiklerini de açıklarken, bu ilacın corona virüsü pozitif vakalarda kullanılmaya başlandığını söyledi.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı Çin’den getirtilen ilaç ve hastalara uygulanan tedavilerle ilgili sozcu.com.tr‘ye konuştu.

“Türkiye’deki bütün hastanelerde vakalara, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği standartlarda tedaviler uygulanıyor. Bunlar hastaların durumuna, hastalığın ağırlığına göre belirleniyor. Tedavide izlenecek yollar Bakanlığın oluşturduğu tedavi rehberine uygun olarak yapılıyor.” şeklinde konuşan Prof. Dr. Özlü, Çin’den getirtilen ilaçla ilgili de bilgiler verdi:

SADECE AĞIR VAKALARDA KULLANILACAK

Tedavide şu an kullandığımız bazı ilaçlar var. Bunlardan biri de Çin’den getirilen Favipiravir. Bu ilaç dünyada etkileri yeni gösterilmiş bir ilaç. Bunun Türkiye’ye gelmesi, kullanılması bizim için büyük bir avantaj. Hastalık karşısında bizi daha güçlü bir duruma getiriyor. Ancak bu ilaçlar sadece ağır hastalarda kullanılacak. Ayrıca bir yandan sıtma ilacını da tedavide kullanıyoruz.

SOSYAL MEDYADA COVID-19’A İYİ GELDİĞİ SÖYLENEN İLAÇLARA DİKKAT!

Vatandaşlar sosyal medyadan ya da çevrelerinden duydukları ‘corona virüsüne iyi geliyormuş’ denilen ilaçları kesinlikle alıp kullanmamalı. COVID-19’un tedavisi tamamen hekim kontrolünde yapılması gerekiyor. Aksi takdirde hasta için büyük bir risk oluşabilir. Çünkü bu ilaçların ciddi yan etkileri var; diğer kullandığınız ilaçlarla etkileşime girebilir, başka bir hastalığınızı olumsuz etkileyebilir. Unutmamak gerekiyor ki ilaç zehirdir.